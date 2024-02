“Hubo muchas investigaciones: delitos complejos, violencia institucional, robos, corrupción policial”

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). – El 10 de febrero último se conmemoró el décimo aniversario de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal en la provincia de Santa Fe, cuando se creó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las cinco Fiscalías Regionales existentes en la provincia.

Por ese motivo, desde LA OPINIÓN creímos que era una buena oportunidad para hacer un balance de estos 10 años en lo que atañe a nuestra Fiscalía, la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, emplazada en calle Necochea 443 desde el comienzo de su funcionamiento.

Es por ello que fuimos a entrevistar al fiscal regional Dr. Carlos Vottero, con quien hablamos de todos los temas. Cabe aclarar que debido a la extensión de la nota es publicada en dos entregas, correspondiendo la de hoy a la segunda y última parte.



ENTREVISTA AL FISCAL

REGIONAL DR. VOTTERO



Parte II



- Siguiendo con el tema de los robos de cables en Rafaela y zona, Ud. me hacía referencia al equipo conformado en la PDI…

- Hay un grupo de agentes de la PDI avocados a las investigaciones sobre esta materia en particular. Esto se ha organizado la semana pasada cuando ya se definió de manera puntual quién iba a ser el nuevo jefe de la PDI, que es el comisario Javier Cecotti, quien tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante esta investigación.

Además del primer eslabón de la cadena que es quien sustrae y comienza la circulación de lo sustraído, permanentemente los estamos privando de la libertad y están siendo detenidos con cables robados.



- El tema es que también hay alguien que compra, que alimenta el delito…

- La temática es mucho más compleja, más grande de lo que creíamos. Y lo cierto es que ya está instalado, no solo en Rafaela sino en la provincia y en provincias limítrofes. Por eso esto es una cuestión mucho más amplia y hay que tener recursos para poder ocuparse de esto. Hemos conformado este equipo de la PDI que va a tener que avanzar en esto, no sólo en capturar a quien roba, sino avanzar hacia quien compra, quien comercializa. Un trabajo que va a requerir tiempo, pero hemos tomado la decisión de que se aborde de esta manera.

También es cierto que nosotros intervenimos luego que el hecho está consumado. Nosotros no evitamos que el robo exista. La prevención no es tema del Ministerio Público de la Acusación, nosotros intervenimos luego de que los cables ya fueron sustraídos. Ojalá no se llegue al robo, sería lo ideal.



- ¿Y alguien trabaja en la desarticulación de esa cadena de compra? Digamos, ¿en que no haya gente que pague 8.000 pesos por kilo de cobre y esté comprando lo robado permanentemente?. Porque el ladrón ya sabe que eso es plata contante y sonante. En una hora, lo lleva a una persona, se lo deja y cobra…

- Bueno, esa es la idea, saber quiénes compran, hasta dónde llega esta circulación para poder cortar la cadena completa. Del primer eslabón al último. Por eso reitero que la semana pasada se organizó este equipo y la idea es poder darle una solución a esta temática.



- Cambiando de tema, hay otro muy importante acontecido últimamente, que es que el Ministerio Público de la Acusación, tras modificarse una normativa, ahora tiene incumbencia en delitos de narcomenudeo. ¿Hasta dónde llega, cuál es el alcance de esa incumbencia que tiene la Fiscalía Regional? ¿Y qué balance hace cuando pasó prácticamente un mes y medio? ¿Ya tuvieron casos?

- Esto comenzó el 27 de diciembre. Sí, ya tuvimos casos en la competencia relacionada a lo que se llama microtráfico. Se creó la ley, nos pasaron esa competencia, y es nuestra atribución ahora investigar lo que es microtráfico. Estamos en el comienzo de lo que es la investigación en relación a estos delitos. Necesitamos que esto vaya tomando forma, contar con más recursos, para poder de manera adecuada, investigar toda esta materia que además es muy amplia.

En este mes y medio se han recibido casos y cumpliendo con las directivas en cuanto a política de persecución penal de la Fiscalía General, se están priorizando casos justamente vinculado a que la ley estableció la implementación progresiva y gradual, lo cual tiene que ver justamente con ir contando con más recursos; ir aclarando muchos aspectos que están en duda, en cuanto a criterios también para ver qué es microtráfico, qué es narcotráfico, que sigue siendo materia de la Justicia Federal.

Bueno, todo esto está naciendo y hay muchos aspectos sobre los que se está trabajando para ir aclarando y para ir mejorando cuestiones, que van a ser útiles para la parte nuestra de investigación.



- O sea que no estaría muy claro cuál es el límite todavía entre microtráfico y narcotráfico, digamos.

- Claro, sí. Hay criterios que se aplican, como es el fraccionamiento de las sustancias secuestradas, el peso, el volumen. Son cuestiones que se están tratando con la Justicia Federal, con el Gobierno desde la Fiscalía General del MPA. Mientras más claridad haya al respecto, va a hacer a la celeridad de cada investigación.



- Me dijo que ya tuvieron casos...

- Si, tuvimos el caso con detenidos, fue la semana pasada, lo tuvo la fiscal [Lorena] Korakis a cargo. Un auto que venía circulando con dos o tres personas, una de ellas menor de edad, que llevaban un arma de fuego en Ruta Provincial Nº 13 frente a Ataliva. Se detuvo a las dos personas, se las llevó a audiencia y ahora están con prisión preventiva.



- ¿Y para esto tiene asignado un fiscal o una sección, o cualquier fiscal puede tomar estos temas?

- No, por ahora no. No han llegado fiscales nuevos, especializados en la materia, y si está el fiscal que está de turno y tiene que hacerle frente a algún caso, es quien se ocupa de esa investigación.



- ¿Para ustedes es positivo haber tomado esta problemática o hubieran preferido que quede en el ámbito de la Justicia Federal?

- Sí, en realidad no es una cuestión de preferencia. Aparte no es una decisión nuestra. Lo cierto, lo que sí es seguro, es que al recibir nosotros esa competencia, debe estar acompañada de los recursos necesarios para que podamos hacerle frente. Si no, pierde razón de ser. Digo, si el objetivo es trabajar correctamente, de manera seria, al atribuirnos la competencia, y si esta no está acompañada de recursos, no va a dar los resultados que tiene que dar. Por eso la ley habla de una implementación muy progresiva y gradual, y entiendo que tiene que ver con eso. Así que, en definitiva, esperemos que esos recursos lleguen para que esto pueda abordarse de la mejor manera.



- ¿Aumentó la inseguridad en los últimos años o bajó?

- No es nuestra competencia la seguridad o la inseguridad o la prevención. En números yo entiendo que sí ha aumentado, y depende de los delitos que tratemos, va a depender de eso. Homicidios ha bajado, hechos de armas han bajado, que es la violencia altamente lesiva y la más grave. En ese aspecto ha bajado, pero si hacemos referencia a delitos contra la propiedad, habría subido. Hace cuatro o cinco meses comenzamos con el tema de los cables. Hoy es una problemática principal en Rafaela. Algunos dicen, bueno, por suerte, porque no hay hechos de armas. No tenés tiros con resultado muerte. Si tuviéramos eso, ¿la problemática de los cables estaría tan arriba? Tal vez no, porque preocuparía lo otro y deberíamos priorizar atendiendo esta problemática.



- Me hizo recordar, el problema que se suscitó hace poco tiempo, cuando de repente se quedaron sin 5 fiscales. Los exfiscales Bumaguín y Stegmayer fueron nombrados jueces, la jubilación de la exfiscal Capitanio, la licencia médica de la doctora Segré y el fiscal Vigo que tampoco está en Rafaela. En ese momento, fue un golpe bastante fuerte para la dinámica cotidiana del MPA Rafaela, de golpe no contar con 5 fiscales... ¿eso cómo se encaminó?

- A eso hay que sumarme a mí. Tampoco estoy yo. Es un tema importante el que mencionás. Hace dos años éramos 12 fiscales y hoy somos 7. Es decir, casi la mitad. La idea era en algún momento que seamos 13, ir sumando al menos de a poco, pero no, somos 7. Esto también es importante comunicarlo correctamente. Aumenta el volumen de trabajo y se trabaja a destajo. Estamos al límite. El MPA da respuestas, pero ustedes ven que los recursos no sólo que no se mantienen, sino que disminuyen de una manera notable. Esperamos una decisión política, que se haga concurso, que se designen fiscales, que se envíen los pliegos a la Legislatura, que sean aprobados. Es un proceso que en algún momento desembocaría con la designación de fiscales. Pero estamos a la espera de eso y ojalá se dé y lleguen lo antes posible.