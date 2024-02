Fitosanitarios: llega la jornada de recepción de envases vacíos

De la mano de la organización Campo Limpio y con el apoyo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, la Rural y los Productores Unidos de Rafaela, se desarrollará el próximo miércoles 28 de febrero una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, donde se espera una buena convocatoria de productores de toda esa zona.

Cabe recordar que, en el mes de diciembre del año pasado, se llevó a cabo una jornada en la localidad de Pilar, en las instalaciones del Complejo Agroindustrial de la Lehmann, "instalando" en nuestra zona la importancia en el tratamiento que deben tener los bidones. En esta ocasión, se recepcionarán en la sucursal Rafaela de la Cooperativa y a diferencia de las otras oportunidades, en esta ocasión se recibirán envases "Tipo B" sin lavar. Esto refiere a aquellos bidones que, por su naturaleza, no se pueden lavar (aluminizados, etc) o bien aquellos que son plásticos y que el productor no los lavó en el momento de la aplicación.

¿En qué consisten estas campañas? En concentrar todos los bidones en un predio determinado, fomentar a que los productores se acerquen a depositarlos, para que luego Campo Limpio los retire y haga entrega del correspondiente certificado a cada productor. Finalmente, Campo Limpio se ocupa de darles un destino final y seguro, como puede ser el reciclado o la destrucción definitiva, según el caso.

Esta iniciativa arrancó como preocupación de la industria y los productores, hasta que en 2016 se reglamentó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que establece un orden respecto de los residuos de los envases.



TRABAJO CONSTANTE

El pasado viernes 16 de febrero se realizó en la ciudad de Rafaela una jornada de capacitación en esta temática, que comenzó impactar seriamente en los productores agropecuarios. La organización Campo Limpio, y de la mano de la Lehmann y de otras instituciones, viene organizando diferentes encuentros en la zona, con una muy buena concurrencia de productores que pueden quitarse todas las dudas en este tipo de espacios, para poder acercar sus envases a las jornadas que se realizan habitualmente.

"Con este tipo de acciones buscamos sensibilizar y capacitar a todos los eslabones de la cadena de la gestión de envases, para que cada uno conozca cuál es su responsabilidad y que puedan estar alineados para que ese envase vacío pueda terminar en las manos de CampoLimpio, y no en cualquier lado", explicó al respecto el Coordinador de Higiene y Seguridad de la Lehmann, Mauricio Jullier.

Para poder gestionar el turno, los organizadores invitan a ingresar en la siguiente dirección para completar todos los datos que solicita la firma: https://gestion.campolimpio.org.ar/turnos/view/