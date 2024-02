Los dólares del trigo

Aunque la producción no fue tan buena como inicialmente se esperaba, esta mejora en relación al ciclo 2022/23 –afectado por la fuerte sequía de esa campaña– implica una proyección de crecimiento de las exportaciones del 84%, de acuerdo con un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En efecto, en el inicio de 2024 el trigo se transformó en el producto que más aportó al crecimiento de las exportaciones y del ingreso de dólares al país, según lo reflejó el INDEC.

De acuerdo con este reporte, en el primer mes del año los productos primarios sumaron U$S 580 millones, un 55,4% por encima del mismo período de 2023. Esto, gracias a un incremento del 63,7% en las cantidades, que más que compensó la caída del 5,8% en los precios.

En el caso del trigo, se exportó por U$S 565 millones, lo que implica una expansión del 279,2% en comparación con el inicio del año pasado.