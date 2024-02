El TC tiene todo listo para su comienzo en El Calafate

El Turismo Carretera pone en marcha la temporada 2024 este fin de semana en El Calafate. Será con el estreno de los autos de nueva generación que incorporó la “máxima”, marcando el inicio de una nueva era en la categoría más popular de la Argentina. En este marco, para la primera cita del año hay 42 pilotos inscriptos.

Los más de 2.700 kilómetros que deben recorrer los equipos para llegar hasta Santa Cruz, sumado al complejo contexto económico que atraviesa el país, hizo que varios pilotos decidan no presentarse en la apertura del campeonato y demorar su participación para las fechas siguientes. Habrá 4 participantes menos que en la carrera que el TC disputó en este circuito en abril del 2023 y 1 menos que en el GP Coronación en San Juan.

Las ausencias más notables son las de Matías Rossi y Leonel Pernía quienes, por el momento, no participarán en esta temporada. El Misil no fue autorizado a cambiar de Toyota a Chevrolet y como no consiguió un proyecto que lo convenciera decidió alejarse de la categoría. Mientras que al Tanito se le cayó el proyecto que había iniciado con el RV Racing Sport para manejar un Chevrolet.

Por su parte, el 83º certamen del TC contará con 5 caras nuevas con respecto al torneo pasado, todos pilotos provenientes del TC Pista. El campeón Tobías Martínez (a bordo del Torino versión 2024), Facundo Chapur (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Lautaro de la Iglesia (Dodge) y Sebastián Abella (Chevrolet). Rudi Bundziak (Dodge), también habilitado para ascender, no debutará por cuestiones presupuestarias.



LOS HORARIOS

Viernes 23 de febrero: 13:05 a 13:25 – 1º entrenamiento TC (Grupo A). 13:30 a 13:50 – 1º entrenamiento TC (Grupo B). 14:00 a 14:20 – 1º entrenamiento TCP (Grupo A). 14:25 a 14:45 – 1º entrenamiento TCP (Grupo B). 15:00 a 15:20 – 2º entrenamiento TC (Grupo A). 15:25 a 15:45 – 2º entrenamiento TC (Grupo B). 15:55 a 16:15 – 2º entrenamiento TCP (Grupo A). 16:20 a 16:40 – 2º entrenamiento TCP (Grupo B).

Sábado 24 de febrero: 08:50 a 09:00 – 3º entrenamiento TCP (Grupo A). 09:05 a 09:15 – 3º entrenamiento TCP (Grupo B). 09:20 a 09:35 – 3º entrenamiento TC (Grupo A). 09:40 a 09:55 – 3º entrenamiento TC (Grupo B). 10:00 a 10:30 – 4º entrenamiento TCP (Grupo A). 10:35 a 11:05 – 4º entrenamiento TCP (Grupo B). 11:10 a 11:30 – 4º entrenamiento TC (Grupo A). 11:35 a 11:55 – 4º entrenamiento TC (Grupo B). 12:00 a 12:30 – 5° entrenamiento TCP (Grupo A). 12:35 a 13:05 – 5° entrenamiento TCP (Grupo B). 13:10 a 13:40 – 5º entrenamiento TC (Grupo A)13:45 a 14:15 – 5º entrenamiento TC (Grupo B). 15:10 a 15:18 – Clasificación TCP (1º tercio). 15:23 a 15:31 – Clasificación TCP (2º tercio). 15:36 a 15:44 – Clasificación TCP (3º tercio). 16:05 a 16:13 – Clasificación TC (1º Cuarto). 16:16 a 16:24 – Clasificación TC (2º Cuarto). 16:27 a 16:35 – Clasificación TC (3º Cuarto). 16:38 a 16:46 – Clasificación TC (4º Cuarto).

17:10 a 17:20 – 1º Serie TCP (5 Vueltas). 17:35 a 17:45 – 2º Serie TCP (5 Vueltas).

Domingo 25 de febrero: 10:05 A 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas). 10:30 A 10:40 – 2º Serie TC (5 Vueltas). 10:55 A 11:05 – 3º Serie TC (5 Vueltas). 11:35 A 12:15 – Final TCP (20 Vueltas o 40 Minutos). 12:55 A 13:45 – Final TC (25 Vueltas o 50 Minutos).