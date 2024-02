Paritaria docente: “ofrecemos completar un 43,4 % para que las clases empiecen el lunes”

En el marco de la cuarta reunión paritaria que se realizó en la tarde de este martes en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la ciudad de Santa Fe, el Gobierno provincial ofreció completar un 43,4 % de aumento a los docentes para los primeros meses de 2024. Dicho porcentaje está constituido por un 14 % de incremento que se pagó en el mes de febrero, un 22,4% que se liquidará en las próximas semanas, y un 7 % más, que se pagará con el salario de marzo.

De esa manera, ningún docente cobrará, con respecto a diciembre, un incremento salarial menor a 124 mil pesos, y que llega hasta 500 mil pesos en los salarios más altos.

Con esos números, de aceptarse la propuesta del Gobierno, el salario inicial de los docentes quedará en 411 mil pesos, llegando en los casos más altos a 1.400.000 pesos.

El ministro de Educación remarcó que, aplicado a todos los trabajadores, el ofrecimiento representará para las finanzas provinciales unos 900 mil millones de pesos ($ 0,9 billones) este año.

Cabe destacar que el incremento global ofrecido -y que alcanzará por igual a los docentes jubilados- es superior al de otras provincias, incluyendo algunas que ya acordaron iniciar el ciclo lectivo. En ese contexto, también hay que resaltar que la provincia de Santa Fe paga salarios que están por encima de la media nacional y que además el 2023 finalizó con incrementos salariales similares a la media nacional.

En la misma línea, el ministro de Educación, José Goity expresó que “este ofrecimiento reafirma el compromiso que pusimos sobre la mesa en la primera reunión paritaria el pasado 4 de enero de mejorar los salarios en base a los recursos disponibles. Estamos ofreciendo un incremento en lo que va del año del 43,6 % para que las clases empiecen el lunes”, sentenció.

Por otro lado, Goity reafirmó el compromiso del gobierno provincial de reclamar ante las autoridades nacionales el cumplimiento en el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que en las últimas semanas el Gobierno nacional informó que no iba a abonar. “Vamos a solicitar el pago del Fondo que le corresponde a la Provincia de Santa Fe y no descartamos hacer los reclamos pertinentes por las vías legales correspondientes”, sostuvo el titular de la cartera educativa.

Además, el ministro recordó que “Santa Fe cuenta con el Boleto Educativo, que le brinda transporte sin costo a los docentes de toda la provincia y eso es algo para destacar”.

Finalmente Goity explicó que “estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para comenzar las clases y para mejorar la educación y los aprendizajes de los estudiantes santafesinos en un contexto nacional extremadamente difícil”.

En la cuarta reunión por paritaria docente -que se realizó en el Ministerio de Trabajo, con la presencia de su titular, Roald Báscolo- estuvieron presentes, por Amsafe, Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, María José Marano, Paulo Juncos y Sergio Bruchini; por Sadop Santa Fe, lo hicieron Pedro Bayugar, Ricardo Vega y Cecilia De Santa María; por Sadop Rosario, asistieron Martín Lucero y Micaela Ramos; por AMEP estuvo Omar Olmedo; por UDA, Daniel Domínguez y Zunilda Macedo.

El ministro Goity, mientras tanto, estuvo acompañado por las secretarias Carolina Piedrabuena, Daiana Gallo Ambrosis y María Martín, además de representantes de las áreas de Función Pública y de Recursos Humanos del Gobierno provincial.

¿QUE DIJERON LOS GREMIOS?

Desde Amsafe, Rodrigo Alonso dijo que la propuesta será puesta a consideración de los afiliados "para tomar una definición". En cuanto a la misma opinó que "el porcentaje no da cuenta de la inflación de los últimos meses y toma como referencia el salario de diciembre sin los incrementos". Además, Alonso objetó las afirmaciones que hace el gobierno sobre "que se salda la deuda de 2023 porque no se saldó con la planilla complementaria. En enero que debíamos percibir un 36,4% percibimos solo un 14". "Este miércoles se va a hacer la asamblea, el jueves se va a votar en todas las escuelas y el viernes a las 10 vamos a tomar una definición, que está en un contexto preocupante. La propuesta no cubre las expectativas y, además, se acrecienta con la situación nacional de quita de fondos", adelantó Alonso. Por su parte, por Sadop, Pedro Bayugar sostuvo que la oferta "no responde a la inflación que viven los maestros. Ellos argumentan que tienen en cuenta la recaudación y nosotros pedimos que se tengan en cuenta los índices inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo".