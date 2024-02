La CGT Rafaela apoya a la Asociación Bancaria

La Comisión Directiva de la delegación Regional Rafaela emitió este martes una circular en apoyo a la Asociación Bancaria para la NO privatización del Banco Nación.

Bajo el título "El Banco Nación no se vende", el comunicado expresa que "rechazamos el intento de privatizar el Banco Nación por parte del gobierno de Javier Milei. El BNA es la entidad financiera que nació con la finalidad de llegar a sectores postergados donde ninguna entidad financiera quería llegar, como son las Pymes, el sector productivo, las economías regionales, nuestros jubilados, etc. Hoy llega a todo el país con mas de 700 sucursales,

poniendo en valor cada ciudad, cada pueblo de nuestra querida republica argentina. Defender el BNA no es un capricho es un derecho de todos los argentinos de bien. Por todo esto y mucho mas solicitamos a la comunidad acompañar la defensa de nuestra institución". Por último, la nota finaliza mencionando que "No a la venta del banco de los argentinos, No al negocio financiero de los amigos del Presidente".