Adrián Franklin, el árbitro para Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza

Adrián Franklin fue el designado por AFA para arbitrar el encuentro entre Atlético de Rafaela y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el próximo domingo a las 20.00hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi, por la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional.

Los asistentes serán Manuel Sánchez y Darío Rojas Martínez, mientras que como cuarto árbitro vendrá Darío Sandoval.

ASÍ IRÁ LA FECHA 4 DE LA PRIMERA NACIONAL

Viernes 23/02

18.05hs Talleres de Remedios de Escalada vs Estudiantes de Buenos Aires (Bruno Amiconi)

21.10hs Defensores de Belgrano vs Temperley (Daniel Zamora)

Sábado 24/02

17.00hs Almirante Brown vs Estudiantes de Río Cuarto (Julio Barraza)

17.00hs Deportivo Madryn vs Gimnasia y Tiro de Salta (Carlos Córdoba)

17.00hs Defensores Unidos vs Mitre Santiago del Estero (Juan Pablo Loustau)

17.00hs Almagro vs Brown de Adrogué (Marcos Recalde)

18.00hs Deportivo Maipú vs San Martín de San Juan (Juan Pafundi)

21.45hs Ferro Carril Oeste vs Arsenal (Felipe Viola)

Domingo 25/02

17.00hs Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Brown Puerto Madryn (Maximiliano Macheroni)

17.00hs San Telmo vs Nueva Chicago (Gonzalo Pereira)

17.00hs Güemes Santiago del Estero vs Agropecuario (Emanuel Ejarque)

18.00hs Racing de Córdoba vs Tristán Suárez (Brian Ferreyra)

18.30hs Chaco For Ever vs Dep. Morón (Fabrizio Llobet)

20.00hs Atlético de Rafaela vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Adrián Franklin)

20.00hs Alvarado vs All Boys (Nelson Sosa)

20.00hs Colón vs Patronato (Yamil Possi)

21.45hs Quilmes vs Chacarita (Diego Ceballos)

Lunes 26/02

17.00hs San Miguel vs San Martín (T) (Jorge Broggi)

Martes 27/02

21.10hs Atlanta vs Aldosivi (Álvaro Carranza)