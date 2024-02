La selección que empieza un nuevo proceso

Se acerca el día para que Argentina comience un nuevo certamen internacional. Este jueves el equipo que dirigirá Herman Mándole (reemplazante transitorio de Pablo Priogioni por sus compromisos en Minnesota Timberwolves de la NBA) hará su presentación en la primera Ventana FIBA clasificatoria a la Americup 2025 enfrentando a Chile en Mar del Plata. Tres días después jugarán la revancha en tierras trasandinas, en Valdivia.

El plantel argentino ya está en Buenos Aires haciendo la preparación para afrontar la doble tanda de partidos. Repasando la actualidad y el presente de cada uno de los 12 convocados, Facundo Campazzo, capitán del proceso y líder de este nuevo equipo, llega en un nivel altísimo. El cordobés que está teniendo una gran temporada en su regreso a Real Madrid, viene de ser elegido MVP de la Copa del Rey con actuaciones descollantes y siendo determinante para su equipo. Quizás un paso atrás pero no menos importante, con tareas importantes pero silencioso aparece Gabriel Deck, quien también tuvo un papel protagónico para la consagración de Madrid y para la gran temporada que tienen hasta el momento.

El otro que llega con un título bajo el brazo a la consagración es Leandro Bolmaro. El de Las Varillas fue campeón de la Copa Alemana con Bayern Munich. Sumó buena participación, buenos minutos y actuaciones importantes luego de ausentarse un par de partidos. Si bien sus números pueden no reflejar su tarea, es una pieza fundamental en el andamiaje del equipo de Pablo Laso. Hay que destacar que suele jugar de base, en vez de hacerlo en su posición natural.

Nico Brussino sigue en el prime de su carrera. El oriundo de Cañada de Gómez se quedó en Gran Canaria luego de la obtención de la Eurocup y continúa siendo uno de los estandartes del equipo. Líder anotador, silencioso pero efectivo, está teniendo sólidas actuaciones no solo en la competencia doméstica sino también en el plano internacional.

En la Liga ACB están haciendo su presentación Juan Fernández y Juani Marcos. Ambos están demostrando con creces sus condiciones y que pueden jugar tranquilamente en este nivel. En el caso del interno, también sumó experiencia internacional cuando Breogán fue parte de la BCL Europa y no desentonó. Por el lado del perimetral, debió ausentarse algunos partidos por lesión, pero su visión de juego, su explosión y su manejo de balón lo convierten en una pieza importante del Girona.

LOS CONVOCADOS

• Bocca, Juan - Monbus Obradoiro, España

• Bolmaro, Leandro - Bayern Munich, Alemania

• Bressan, Gonzalo - Castelló, España

• Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

• Campazzo, Facundo - Real Madrid, España

• Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

• Deck, Gabriel - Real Madrid, España

• Delía, Marcos - APU Udinese, Italia

• Fernández, Juan - Breogán, España

• Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes, España

• Marcos, Juan Ignacio - Girona, España

• Redivo, Lucio - UEB Cividale, Italia

EL CALENDARIO

• Jueves 22 de febrero vs Chile - 21:40hs – Polideportivo Islas Malvinas - Argentina

• Domingo 25 de febrero vs Chile – 21:20hs - Coliseo Municipal de Valdivia – Chile

• Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – A confirmar – Argentina

• Lunes 25 de noviembre vs Colombia – A confirmar – Argentina

• Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela

• Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia.

Fuentes: Básquet Plus y prensa CAB.