Javier Milei habló sobre Lionel Messi ¿Qué dijo?

Javier Milei, se sabe, es una persona profundamente futbolera. Hincha de Boca, acérrimo opositor al presidente del club Juan Román Riquelme y un talentoso arquero que imitaba a Ubaldo Fillol. Al parecer, también, es un gran fanático de Lionel Messi.

"Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama 'Messi es imposible'. Es el mejor en cada una de las facetas del juego en el que participa. Es un monstruo", disparó el presidente de la Nación, sin tapujos, fiel a su estilo.

Después, en diálogo con LN+, expresó su deseo de conocerlo: "Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Me gustaría; debe ser interesante. Ya voy a ir hablando con los argentinos más importantes del mundo. Hablé con el Papa, con Máxima -Zorreguieta-. Quizá tenga suerte y pueda hablar con Messi".

La comparación con Diego Armando Maradona siempre está a la orden del día. El actual presidente ya había dejado clara su postura sobre el eterno capitán de la Selección Argentina, días después del 25 de noviembre de 2020, cuando Diego falleció a los 60 años, en medio de la pandemia del coronavirus.

"Yo no comparto los valores de Maradona, no comparto lo que hizo Maradona en su vida, pero quién carajo soy yo con mi opinión: es mi opinión y la vida de él es su propiedad. ¿Quién carajo soy yo para meterme en su vida? ¿Quién carajo soy yo?", había disparado, con su habitual verborragia, un Milei todavía lejos de las luces, aunque sí conocido en el ámbito libertario.

Y siguió, con fiereza: "Primer punto, o sea, su vida, su propiedad, ¿ustedes que creen que Maradona no pagó por los excesos que cometió? Son pelotudos, o sea, un tipo con la capacidad física de Maradona. Con la capacidad física que prácticamente estaba muerto cuando lo sacaron de Punta del Este, creo que en el año 2001 (NdR: fue en 2000). Vivió casi 20 años más porque se murió en 2020. ¿Cuántas veces vimos a Maradona que se moría y volvió?".

En ese tema decidió ahondar, dado que siempre Maradona pareció un rival invencible para la muerte. La explicación de Milei fue la siguiente: "Eso también es todo un tema, ¿no? Porque casi que estaba la idea de que Maradona era inmortal y en este año de mierda, 2020, se muere Maradona, o sea, te sale todo mal: a la gente se le muere el superhéroe que era inmortal".

"Pero no sólo eso: Maradona pagó. Cuando se drogó en Estados Unidos le pegaron una patada en el culo del Mundial. Cuando se drogó Italia o las relaciones que tuvo en Italia lo terminaron sacando patadas en el culo después de ser el máximo ídolo. Maradona pagó tanto que, como un deportista de alto rendimiento con una capacidad de resistencia que parecía infinita, con la sensación de que se moría, con ese tipo en condiciones normales, con el dinero que hizo y todo, podría haber vivido 100 años. Pero se murió a los 60: el tipo pagó todo con su propia vida. Es más: en los últimos años pagó con una decadencia física monstruosa. No es que no pagó", sentenció.