Atlético de Rafaela volvió a los trabajos tras la caída en Salta

Atlético de Rafaela comenzó su semana de preparación de cara a su próximo compromiso: el domingo vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Dicho encuentro, correspondiente a la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional se disputará en el estadio Monumental de barrio Alberdi.

La ‘Crema’, que viene de caer 1-0 con Gimnasia y Tiro de Salta, intentará conseguir su primera alegría de la temporada como local. Los dirigidos por Ezequiel Medrán le ganaron a Aldosivi en Mar del Plata, 1-0, la primera fecha, luego empataron con Mitre de Santiago del Estero, 0-0, y el último fin de semana cayó ante el conjunto de Forestello, donde dejó el invicto que sostenía.

Gimnasia y Esgrima, por su parte, igualó el lunes 1-1 con San Telmo y de esta forma sigue sin poder ganar, sumando una derrota (1-0 vs Defensores de Belgrano) y otro empate (1-1 vs Chaco For Ever).

ASÍ IRÁ LA FECHA 4 DE LA PRIMERA NACIONAL

Viernes 23/02

18.05hs Talleres de Remedios de Escalada vs Estudiantes de Buenos Aires

21.10hs Defensores de Belgrano vs Temperley

Sábado 24/02

17.00hs Almirante Brown vs Estudiantes de Río Cuarto

17.00hs Deportivo Madryn vs Gimnasia y Tiro de Salta

17.00hs Defensores Unidos vs Mitre Santiago del Estero

17.00hs Almagro vs Brown de Adrogué

18.00hs Deportivo Maipú vs San Martín de San Juan

21.45hs Ferro Carril Oeste vs Arsenal

Domingo 25/02

17.00hs Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Brown Puerto Madryn

17.00hs San Telmo vs Nueva Chicago

17.00hs Guemes Santiago del Estero vs Agropecuario

18.00hs Racing de Córdoba vs Tristán Suárez

18.30hs Chaco For Ever vs Dep. Morón

20.00hs Atlético de Rafaela vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza

20.00hs Alvarado vs All Boys

20.00hs Colón vs Patronato

21.45hs Quilmes vs Chacarita