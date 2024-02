Para la CGT, la conflictividad derivará en otro paro general

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, anticipó ayer que la central sindical analizará medidas de fuerza ante los conflictos abiertos en sectores como el de los trenes, la falta de acuerdo para ajustar el salario mínimo, vital y móvil y la reciente decisión de desregular la sobras sociales.

"El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil, porque es una obligación por parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Estado. Tiene que laudar cuando no se llega a los dos tercios de los votos en el Consejo del Salario", remarcó Sola, en declaraciones radiales.

Sola, en ese marco, dijo que el conflicto entre las partes seguirá incrementándose y derivará en medidas de fuerza de diferentes sectores, lo que luego daría paso a una segunda huelga general en la gestión Milei.

"De igual manera, la medida de fuerza no está atado a esto, la conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una general. Por ejemplo, esta semana está llamado a un paro por parte de los conductores de trenes, a mediados de semana. Esto va a empezar a suceder en muchos lados", advirtió el dirigente de la CGT.

La central sindical reclamaba un incremento del salario mínimo que lo lleve desde los actuales $156.000 hasta los $288.600. La reunión de la semana pasada fracasó y el Gobierno tiene plazo hasta este martes para disponer un aumento por decreto, pese a que Milei dijo recientemente que "eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores".

No obstante, hay dirigentes más moderados dentro de la CGT que pusieron en duda que haya un inminente segundo paro general y no descartan activar alguna negociación con el oficialismo.

Es el caso de José Luis Lingeri, el histórico líder de Obras Sanitarias e integrante del grupo de los "independientes", el influyente trío de dirigentes cegetistas que completan Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).

"No está hoy en los planes. Sí habrá paros sectoriales, como el del miércoles de los maquinistas de trenes. Pero otro para general por ahora no, las paritarias están funcionando", dijo Lingeri en una entrevista radial.

El veterano gremialista divulgó el domingo un comunicado cuestionando la decisión del Gobierno de desregular el sistema de obras sociales, pero no oculta su perfil negociador, mientras que su compañero de "tribu" cegetista, Martínez, fue uno de los pocos miembros de la central en tener una reunión a solas con el Presidente.

Mientras tanto, otros sectores de la CGT ya hablan de un nuevo paro y viene juntando voluntades, como el camionero y miembro del triunvirato, Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y hasta el integrantes más moderado de la conducción tripartita, Héctor Daer. (NA)