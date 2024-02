En plena disputa con la CGT, el Gobierno anunció la "libre elección de obras sociales"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el Gobierno publicará la reglamentación del capítulo del mega DNU 70/2023 que instrumenta la desregulación del sistema de obras sociales que administran los sindicatos. Según precisó el vocero en la habitual conferencia de prensa matutina, la intención es que los trabajadores tengan la libertad de derivar sus aportes desde el inicio de su contratación a la obra social o prepara que decidan.

"En virtud de la reglamentación del DNU 70/2023, quiero informarles que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación", sostuvo el funcionario.

En la misma línea, aclaró: "Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios, o lo que consideren la mejor atención".

La reglamentación, aclaró, "busca terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea", explicó, y afirmó que "el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas".

Desde el Gobierno aclararon, además, que los beneficiarios "podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación" y que "podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral". El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.

El objetivo de la administración libertaria es que los trabajadores no se vean obligados a permanecer durante todo un año a la obra social asignada por rama, sino que cuenten con la opción de elegir los prestadores que consideren al comenzar un nuevo empleo sin ningún tipo de intermediación. De esta forma, las empresas de medicina prepaga se verán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.



"LAS CLASES DEBEN EMPEZAR"

En el Gobierno saben que posponer el inicio de clases previsto para el lunes 26 de febrero es patear una situación que, en algún momento, deberán resolver. Por eso, a pesar de mostrarse discursivamente en contra de los reclamos docentes, saben que tendrán que sentarse a intentar destrabar el conflicto y en eso trabajan.

Para sorpresa pocos, en la administraciones libertaria hay quienes citan al expresidente Néstor Kirchner, y piden "no miren lo que digo, miren lo que hago", con intención de demostrar que no hay que tomar al pie de la letra las críticas de Milei.

Con la fecha límite próxima, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, deberá laudar y definir la cifra del Salario Mínimo, Vital y Móvil luego de que la negociación entre sindicatos y cámaras empresariales fracasara. (NA)