“Hubo muchas investigaciones: delitos complejos, violencia institucional, robos, corrupción policial”

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). – El 10 de febrero último se conmemoró el décimo aniversario de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal en la provincia de Santa Fe, cuando se creó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las cinco Fiscalías Regionales existentes en la provincia.

Por ese motivo, desde LA OPINIÓN creímos que era una buena oportunidad para hacer un balance de estos 10 años en lo que atañe a nuestra Fiscalía, la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, emplazada en calle Necochea 443 desde el comienzo de su funcionamiento, de lo cual desde este Diario hemos sido testigos; cuando comenzó con dos, luego cuatro, hasta llegar en un momento -contemplando también San Cristóbal y Tostado dentro de su jurisdicción- a contar con 14 fiscales y fiscales adjuntos.

Es por ello que fuimos a entrevistar al fiscal regional Dr. Carlos Vottero, con quien hablamos de todos los temas. Debido a la extensión de esa conversación la publicaremos en dos entregas empezando por esta edición de hoy.



ENTREVISTA AL FISCAL

REGIONAL DR. VOTTERO



Parte I



- Conversábamos sobre los 10 años que se cumplieron el 10 de febrero, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rafaela, y del nuevo sistema procesal penal en la provincia. En ese marco recordé que usted fue uno de los primeros fiscales que fue designado acá en esta Fiscalía Regional. ¿Fue así verdad?

- Sí, hemos cumplido 10 años de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal acusatorio en la provincia de Santa Fe. Ya ha pasado una década. Fui uno de los dos primeros fiscales de esta Quinta Circunscripción Judicial, y uno de los pocos fiscales que pusimos en marcha a nivel provincial en ese primer momento esta nueva forma de investigar.

Una forma de investigar que generó un cambio muy profundo, muy importante. Se pasó de un sistema inquisitivo a un sistema caracterizado por la oralidad, la publicidad, la transparencia, la inmediatez. Todos principios que son pilares de lo que es el nuevo sistema. En estos 10 años se pasó por esa primera etapa, podríamos decir, del nacimiento; y luego la institución ha ido avanzando y se ha ido consolidando.

Consolidación sobre la que tenemos que seguir trabajando a nivel institucional en muchos aspectos porque si bien pasaron 10 años, si uno se pone a pensar, somos una institución nueva. Una institución joven dentro de lo que es la estructura y la historia del Poder Judicial.

Lo cierto es que el MPA, las fiscalías, en definitiva, son el eje central de lo que es la investigación en materia penal. Lo que es este nuevo sistema procesal penal. El centro y el rol fundamental entiendo que lo cumple el MPA. Y por eso esta institución debe ser consolidada y fortalecida permanentemente.



- En estos 10 años han pasado muchos delitos en la Región ¿recuerda alguna investigación en particular que lo haya marcado? Que usted diga “fue lo más bravo que me tocó”…

- Bueno, usted estuvo siempre cerca nuestro y sabe que sí. Tuvimos casos muy relevantes, me tocó intervenir en la mayoría de los homicidios durante muchos años. Me viene a la mente el caso del doble crimen narco en Frontera. El caso de la «comisaría del terror», donde se detuvo prácticamente a toda la comisaría también en Frontera. Homicidios en Sunchales, homicidios en Rafaela.

Uno más reciente que generó mucha repercusión, el caso de Nelly Zárate.



- Estuvo como un año para conseguir pruebas de eso, ¿no? Estaba muy difícil...

- Sí, tuvimos que buscar gotita por gotita de sangre y finalmente ese trabajo a pulmón, los poquitos que estuvimos en esa investigación, pudimos sacarla adelante. Y por suerte el femicida de Nelly Zarate está cumpliendo pena de prisión perpetua.

Así que hubo muchas investigaciones. También delitos complejos, violencia institucional, corrupción policial. Es muy variado, robos calificados muy importantes. Recuerdo la primera condena a Claudio L., apodado “Amali”. Ese fue un caso que llevé yo y en junio de 2014 -nosotros habíamos entrado el 10 de febrero-, con escasos recursos pudimos lograr la condena de “Amali”, que era un delincuente peligroso. Una condena de 9 años, había sido una condena muy importante en ese entonces.



- Dejando un poco la historia y volviendo al presente… Hace pocos días hubo un homicidio en Rafaela. La víctima que murió apuñalada a la salida de un bar en Barrio Sarmiento. ¿Ya está identificado el presunto asesino pero no estaría detenido todavía, lo están buscando, es así?

- Así es, sí. A horas de ocurrido el hecho la Fiscalía ya pudo individualizar al autor. Lo cierto es que se lo está buscando, no se pudo todavía lograr la detención y se ha librado el pedido de captura sobre Daniel S.



- Supongo que tiene más que ver con las autoridades del Servicio Penitenciario, pero... ¿cómo se explica que Daniel S., quien ya había cometido un homicidio con arma blanca donde había muerto Gustavo Peralta en el año 2013, fue a la cárcel por ese homicidio, y después de un tiempo le dieron salidas transitorias de las cuales no regresó más. Desde ese momento, en los hechos quedó libre, y ¿cómo se interpreta que una persona tan peligrosa haya quedado libre y nadie lo haya buscado? ¿y que después volvió a matar de la misma manera?

- Yo como ciudadano me hago la misma pregunta. Sí, estuvo condenado en el 2013, en el sistema penal anterior. No fue un hecho en el cual hemos intervenido nosotros, y tengo entendido que estaba prófugo debido a que en el mes de octubre no regresó de un beneficio de la libertad al servicio penitenciario.

Producto de eso y que no se lo buscó, o si se lo buscó no se lo encontró; lo cierto es que la autoridad encargada de haberlo encontrado, si lo hizo, no lo hizo con éxito.



- La autoridad encargada de buscarlo sería el servicio penitenciario, ¿no es cierto?

- Sí, junto a las autoridades judiciales del momento. A él se le da la libertad a través de un proceso de ejecución. Digamos, la salida transitoria de Daniel S. queda bajo la jurisdicción del Juez de Ejecución Penal. Que es quien otorga, siempre a cualquier detenido que está cumpliendo condena, un beneficio de la libertad. Sea salida transitoria o libertad condicional.



- ¿Es un juez de Santa Fe?

- Sí, normalmente son jueces de Santa Fe. Lo cierto es que estaba en libertad y vuelve a cometer este hecho, matando con una puñalada.



- ¿Y están bien orientadas las búsquedas? ¿Están conformes ustedes?

- Sí, la investigación se llevó adelante de manera muy correcta por parte del fiscal [Martín Castellano] con su equipo de investigación, porque a las pocas horas de ocurrido el hecho el autor ya estaba individualizado y comenzó la búsqueda para detenerlo, que es lo que todavía no se pudo lograr. Entiendo que es cuestión de tiempo, se han hecho allanamientos y se lo está buscando.



- En otro orden, lo que comenzó siendo un delito menor como es el robo de cables, tuvo un auge y una dimensión inusitada. Incluso con la muerte el otro día en Rosario de un joven que quiso robar cables de alta tensión. Ha cobrado mucho volumen este tipo de delito y queríamos saber acá en Rafaela si hay alguna política de persecución penal específica para eso. ¿Si hay una sección o algún fiscal que esté trabajando específicamente sobre ese tema?

- Es una problemática que no solo existe hoy en día en Rafaela, sino en todas las localidades, ciudades y pueblos. Es decir, grande en cuanto a problemática delictiva generando muchísimos inconvenientes desde todo punto de vista.

Esto, que en definitiva desde el punto de vista técnico y la calificación legal

son delitos menores, porque son hurtos, robos, encubrimientos, han generado una problemática que ocasionó que nosotros desde el MPA lo empecemos a abordar de una manera particular.

Con la Policía de Investigaciones (PDI), hemos conformado un equipo con cierta cantidad de agentes avocado especialmente al tratamiento y a la investigación de esta temática. Es decir, desde el primer eslabón de la cadena, que es cuando sustraen hasta todo lo que es la circulación de esos cables con el objetivo de comercializar el cobre y demás.