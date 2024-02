Otro ataque del Presidente a Lali Espósito

El presidente Javier Milei volvió a cruzar ayer a la cantante Mariana "Lali" Espósito, luego de exponer sus diferencias tras acusar a la artista de realizar shows masivos financiados con dinero de estados provinciales. En esta oportunidad, el economista liberal aseguró que "ella (por Lali) decidió usar su popularidad para mentir".

"Lali Depósito. Es lo que representa. Es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió usar su popularidad para mentirle a la gente", arremetió.

"La gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público y eso quiere decir que una sociedad con 50% de pobres, está llevándose la de los contribuyentes", agregó el Presidente en LN+. Y añadió: "Si nosotros encontramos un periodista mintiendo, lo dejamos en evidencia. ¿No le podés contestar? ¿Tiene privilegios con respecto a la sociedad? Los que viven de la pauta no son periodistas, son agentes de propaganda". "Yo creo que una de las cosas más importantes de la batalla cultural es exponer a los hipócritas. Los del INCAA están a favor de los tongos, no de la cultura", finalizó.



"YO LO VOTÉ": LA

IRÓNICA FRASE DE LALI

La última aparición pública de Lali Espósito en la que se expresó acerca de la discusión con el mandatario nacional fue el fin de semana, cuando lanzó una irónica frase. Fue en el marco de un show de disfraces en el que participaron varios artistas, por el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cuando Lali subió al escenario, sus fanáticos cantaron "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei".

A diferencia del público, la cantante se quedó quieta dijo: "Yo no salto, yo lo voté". Automáticamente, los espectadores celebraron y la apoyaron como en cada recital que expresa su opinión. (NA)