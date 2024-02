Los jubilados tendrán en marzo un aumento de 30% y cobrarán un bono

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer que es inminente un anuncio sobre el nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil, afirmó que en marzo habrá una recomposición del 30 por ciento para los jubilados más un bono de compensación" y estimó que la inflación de febrero estará "más cerca del 10% que del 20%".

El funcionario destacó que "en el mes de marzo va a haber una recomposición de aproximadamente 30%, que es lo que da la fórmula, más el bono" aunque no no detalló de qué monto. De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda destacó "la situación que se heredó" del gobierno de Alberto Fernández, en la que "se decía que le iba a pagar a los jubilados con las leliqs y las leliqs las multiplicaron por 20 y los jubilados perdieron el 40 por ciento".

Respecto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, Caputo fue crítico en diálogo con LN+ al asegurar que "no funciona" y que es "peor para los jubilados". En ese marco, argumentó que con la misma, este grupo perdería "entre el 1,6 y 2 puntos de producto".

"Hay que cambiarla. Si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y más con lo que hemos visto con la ley, más se demora esto. Mientras tanto vamos a seguir dándole un bono y tratar de proteger la capacidad de compra", cerró.



SALARIO MÍNIMO

POR DECRETO

"Vamos a fijar el salario mínimo vital y móvil entre hoy (por este lunes) y mañana (por el martes)", afirmó Caputo, quien destacó que se trata "sólo un valor de referencia" por el que no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas.



LA INFLACIÓN DE FEBRERO

"MÁS CERCA DEL 10 QUE DEL 20%"

Por otra parte, Caputo, consideró que la inflación de febrero estará "más cerca del 10 que del 20 por ciento", al tiempo que advirtió que "es posible que lo peor de la crisis suceda entre marzo y abril". "Para febrero esperamos una inflación más cerca del 10 que del 20 por ciento. La inflación está bajando más rápidamente de lo que la media de los economistas pronosticaban", remarcó "Toto" Caputo.

Asimismo, reveló que están "dispuestos a tratar el ajuste fiscal", pero aclaró que deben tratar "primero la ley ómnibus".

"No es que nosotros no entendemos el juego político, es que queremos cambiarlo", indicó el ministro.

Por otra parte, Caputo señaló que "el esfuerzo va a valer la pena" y añadió que "la Argentina va a cambiar como país".

También se refirió al Fondo Incentivo Docente y señaló que "caducó y los docentes son empleados provinciales", tras lo cual consideró como "una decisión correcta" la del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de crear un incentivo docente de carácter provincial. El funcionario nacional remarcó que "no se van a transferir fondos para los docentes" al explicar que "no es responsabilidad nacional, sino provincial".

Además, sostuvo que tienen "el compromiso de sacar lo antes posible el impuesto PAIS" y en ese aspecto estimó que "no debería pasar de este año". Caputo anticipó que "vamos a sacar el impuesto PAIS antes de fin de año y hay q recomponer el balance del Banco Central (BCRA) para levantar el cepo. La recomposición del BCRA ha sido fuertísima, es una posibilidad que se pueda levantar el cepo en junio o julio, como dice el Fondo Monetario Internacional (FMI)". (NA-Télam)