Unión y Platense igualaron sin goles en Santa Fe

Unión y Platense igualaron 0-0 en el Estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. En un duelo parejo y cerrado, el Calamar tuvo más situaciones de gol que el Tatengue aunque el resultado podría haber sido favorable para cualquiera de los dos. Con este empate, ambos quedaron con seis puntos en la tabla y el público reprobó la tarea del equipo local con silbidos en el final.

Durante la primera mitad, Platense tuvo más chances de ponerse en ventaja que el conjunto local. A pesar de esto, el equipo dirigido por Sebastián Grazzini no pudo ser efectivo de cara al arco. Por su parte, el Tatengue también ocasionó situaciones de riesgo, aunque en menor cantidad y peligrosidad que su rival.

Durante la segunda mitad, Unión empezó a producir más oportunidades pero no fueron suficiente como para adelantarse en el marcador. Gracias a este empate, el Tate y el equipo de Vicente López lograron sumar su primer punto como local y visitante respectivamente. El conjunto de Cristian Killy González había perdido 0-1 frente a Estudiantes y 1-3 contra Newell´s. Por su parte, cuando Platense salió de su casa fue goleado 3-0 por Defensa y Justicia y Lanús.

Además, el encuentro vivió una desafortunada e insólita situación. Un espectador de unos 50 años se desvaneció en la tribuna y tanto los médicos de Platense como de Unión fueron a atenderlo. Sin embargo, no podían acceder a la tribuna y tuvieron que treparse por una reja.



ATLÉTICO TUCUMÁN, SIN DT

La dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez dejó la conducción de Atlético Tucumán, tras la derrota de ayer ante Deportivo Riestra por 1 a 0 por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga de Fútbol de Primera División.

Los entrenadores dieron un paso al costado por los malos resultados, y Facundo Sava, recientemente desvinculado de Huracán, ocuparía el puesto vacante en el “Decano”.



OTROS RESULTADOS. Barracas Central 2 - Talleres 1; Belgrano 4 - Sarmiento 1. HOY: 20hs Argentinos vs Ind. Rivadavia, 20hs Defensa y Justicia vs Central Córdoba.