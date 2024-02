Perdió Newell's, Banega vio la roja y se pierde el clásico

Rosario se paralizará el próximo domingo cuando, desde las 19.45, Rosario Central y Newell's protagonicen un nuevo clásico de la ciudad. Para dicho encuentro la Lepra no contará con su capitán y figura: Ever Banega.

El número 10 fue expulsado ayer en el primer tiempo del encuentro ante Estudiantes y no podrá ser parte del partido ante el Canalla. Una dura baja para el entrenador Mauricio Larriera.

Ever fue al césped a disputar la pelota, pero al deslizarse levantó su botín derecho e impactó la rodilla de Santiago Ascacíbar. En principio Leandro Rey Hilfer le mostró la tarjeta amarilla, pero el rafaelino Silvio Trucco lo llamó desde el VAR a revisar la jugada y, luego de corroborar que en ningún momento tocó el balón, rectificó el fallo y lo expulsó.

El encuentro terminó 2-0 en favor de Estudiantes. Los dos goles de la victoria de Estudiantes, en el estado Jorge Luis Hirsch, los marcó Mauro Méndez.