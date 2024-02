Ezequiel Medrán se mostró conforme con el rendimiento de su equipo a pesar de la derrota

Tras la caída ante Gimnasia y Tiro en Salta por 1 a 0, la cual significó la primera derrota en tres presentaciones que lleva Atlético de Rafaela en la temporada 2024 de la Primera Nacional, el entrenador Ezequiel Medrán aseguró: “Merecíamos algo más en cuanto a lo trabajado como para llevarnos a Rafaela”.

“El equipo lo demostró, enfrentamos a un duro rival que de local se hace muy fuerte, lo demostró en el torneo Federal A, duele porque creo que merecimos más, tenemos que seguir mejorando y no deja de ser un aprendizaje en el inicio del torneo”, prosiguió el DT de la Crema.

Atlético parecía tener controlado al ‘Albo millonario’ pero en un descuido el punto se le escurrió como agua por la mano.

En el complemento el equipo rafaelino tuvo mayor manejo de pelota pero no llegó al arco rival. Y en relación a ello Medrán analizó: “Tuvimos el dominio del juego, fútbol pero sin esa profundidad que queríamos”, y agregó: “No encontrábamos espacios, sabíamos que ellos iban a apostar a las contras, habían hecho un gran desgaste en el PT, alguna pelota parada o contra, y en una salida clara perdimos la pelota en el medio y le dimos la posibilidad a ellos de contar con esa situación y en el remate la mala fortuna que rebota y termina descolocando al arquero”.

Y Medrán se lamentó: “Duele porque se hizo un gran trabajo, casi que durante el partido no le dimos posibilidades de gol al rival. En un terreno complicado vinimos a buscar más y nos quedamos con las manos vacías por eso duele, pero hay que dar vuelta de página rápidamente, tenemos un viaje largo a Rafaela y ya pensar en el partido que se nos viene de local”.

Sobre si quedó conforme con el equipo, el técnico destacó que “me quedo con la gran predisposición de todos y cómo viene trabajando. A lo largo de los tres partidos que jugamos el equipo compitió bien, tuvo rendimientos buenos, en algunos momentos quizás no, pero es parte de esto, es un equipo totalmente nuevo, seguiremos trabajando para mejorar día a día”.

En virtud a lo realizado en la primera parte y lo hablado en el entretiempo Medrán contó: “La realidad es que en el ST dimos un paso adelante en el juego, nos faltó claridad en los metros finales. El compromiso y el trabajo colectivo del equipo es muy bueno y tenemos que seguir enfocados en lo que viene. Duele porque teníamos intenciones de llevarnos más, es parte del fútbol, tenemos que enfocarnos en lo que viene”.