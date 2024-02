El Torneo Oficial 2024 se llamará "Víctor Hugo Fux"

El pasado domingo, en el marco de la Fiesta del Deporte Motor que se realizó en la ciudad de Sunchales, se efectuó la presentación del Torneo Oficial 2024 del Midgets Show and Power y el Mini Power.

Poco después de las 20:00 y el stand enmarcado por un arco inflable montado por Bottazzi Show and Power, la transmisión oficial, a cargo de Danilo Graziutti, entrevistó al promotor Cristian Bottazzi.

El dirigente, en primer término, repasó la actualidad de la categoría, expresando su satisfacción por el balance que arrojó el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", disputado en la temporada 2023.

Posteriormente, anunció que el próximo certamen, que se iniciará el sábado 2 de marzo en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, se llamará "Víctor Hugo Fux", en reconocimiento a la extensa trayectoria periodística del rafaelino.

El propio Fux agradeció esa distinción, como instancia previa a otro anuncio de significativa importancia para la ciudad de Sunchales.

Bottazzi destacó que están bien encaminadas las tratativas para que la categoría pueda volver a correr en el tradicional circuito "Del Rosario", propiedad del Automóvil Midgets Club Sunchales.

Ampliando sobre el particular, sostuvo que "la intención es poder hacerlo esta misma temporada" y en ese sentido no descartó que "puedan llevarse a cabo otras programaciones mecánicas".