Los gremios docentes esperan que hoy el gobierno presente una oferta salarial

A 6 días de la fecha prevista para el inicio de clases, que debería ser el próximo lunes 26 de febrero, el gobierno provincial volvió a convocar para este martes a los gremios docentes a una reunión paritaria. Sin una oferta de aumento salarial sobre la mesa y sin la conformidad sobre el cierre de la política salarial acordada el año pasado, las expectativas de los sindicatos son más bien escasas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo durante el encuentro que está convocado para esta tarde a las 18 en la sede del Ministerio de Trabajo, en la capital provincial.

Se espera un encuentro tenso porque, a las dificultades económicas que enfrenta la provincia, se suma la decisión del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que, en Santa Fe, representa entre el 3% y el 9% del salario de bolsillo de los trabajadores de la educación. El último viernes, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer que la inflación en Santa Fe llegó al 20,7% en enero y superó el 260% interanual. Tras la difusión de ese dato, el gobierno convocó a paritarias a los gremios docentes de la provincia de Santa Fe para la jornada de hoy.

Santa Fe no es la única jurisdicción del país donde el comienzo del ciclo lectivo en tiempo y forma está en debate. Es más, para este jueves está previsto que se realice el Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), donde están representados los sindicatos docentes de todo el país, y según anticiparon sus dirigentes se definirán medidas de fuerza en caso de que el gobierno nacional no convoque a paritaria para definir un piso para el salario de los maestros en todas las jurisdicciones del país.

En la provincia aún no se terminó de saldar el aumento acordado en la paritaria del año pasado. El viernes se liquidó sólo un 14 % del 50 % que reclaman los sindicatos en función de la cláusula de aumento automático en función del incremento inflacionario, incluida en la negociación salarial del año pasado.

El gobernador Maximiliano Pullaro anticipó que esta diferencia se cancelará en función de la evolución de los recursos de la provincia. “Es la única posibilidad que tenemos”, sostuvo el gobernador la semana pasada y adelantó que “en unos días se conocerá la recomposición de recursos del mes de enero, que es prácticamente similar a lo que nos estaría faltando. Tal vez sea un poquito menos, pero falta obtener ese número para terminar con la paritaria 2023”.

En ese contexto, los gremios docentes insisten en que la provincia cancele esa deuda antes de empezar a pensar en una política salarial para este 2024. Desde los dos principales sindicatos que participan de la paritaria, Amsafé (de los educadores de escuelas públicas) y Sadop (privados), reiteraron el pedido de un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo castigado por el acelerado incremento de la inflación y advirtieron que la decisión del gobierno nacional de recortar su inversión educativa complica aún más el panorama frente al inicio de clases.



¿QUE ESPERAN LOS GREMIOS?

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, confió que esperan que este martes el gobierno provincial presente una propuesta que contemple dos ejes: salario y condiciones de trabajo, como un mejoramiento de las condiciones de infraestructura y creación de cargos que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Y de ser así, de existir una oferta, donde se habla que podría ser del 18% según los ingresos que recibe la Provincia, los maestros votarían durante el miércoles y jueves en las delegaciones departamentales si la aceptan o no y el viernes se llevaría a cabo la asamblea provincial para ver cuáles serían los pasos a seguir, si hay aceptación o rechazo o se implementarán medidas de fuerza.

En relación al salario, adelantó que "la deuda que el gobierno arrastra de la paritaria pasada se debe saldar de manera inmediata" y que la propuesta para el año en curso "tiene que contemplar un instrumento para que el salario no pierda respecto a la inflación". "Empezamos a discutir estos temas en enero con la esperanza de que el 26 de febrero pudiéramos empezar las clases. Está claro que el contexto es complejo, las reuniones anteriores estuvieron atravesadas por una decisión primero de negar la deuda de la paritaria anterior y después por la determinación de abonar una parte en función de los ingresos de la provincia, cuando nuestro planteo es que el indicador debe ser el índice de inflación", analizó el secretario general de AMSAFE. En medio de ese escenario, la expectativa del sindicato para por que "la provincia modifique su posición en línea con las necesidades de los docentes", ya que "si el gobierno nacional no convoca a paritarias ni envía fondos a las provincias y si la provincia no define cómo saldará su deuda, el conflicto será inminente", anticipó.

En sintonía, el secretario general de SADOP Rosario, Martín Lucero, planteó que "cualquier oferta que se presente este martes tiene que incluir un cronograma de pago de lo adeudado". Así, consideró que "el panorama no es bueno". El dirigente repasó el curso de la discusión salarial, "empezamos a reunirnos el 4 de enero. No tomamos vacaciones como pidió el gobernador y llegamos al 20 de febrero, a tres días hábiles del inicio del ciclo lectivo, sin propuesta salarial, con una deuda de 2023 y con el 2024 sin discutir".

A esto, las últimas decisiones del gobierno nacional sumaron más leña al fuego. "La quita del Fondo de Incentivo Docente hace que se pierdan 29.000 pesos por cargo. En la gente hay muchísimo enojo. Pero creo que lo que más define el ánimo es la angustia y la impotencia. No sólo te deben sino que te van a sacar plata cuando la inflación te licuó todo el sueldo". Aún así, apuntó, "del gobierno de Santa Fe esperamos una postura sensible. La gente la está pasando mal. Si está enfrentado con Milei la respuesta no puede ser la misma: No hay plata" y recordó que "desde 2009 hubo 17 maneras distintas en las que se aumentó el sueldo y fueron aceptadas. Hay que tener voluntad política y ser creativos".