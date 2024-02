El gobierno provincial anunció que en el mes de marzo y por planilla complementaria, pagará el 22.4% que adeuda a empleados provinciales y docentes correspondiente a la deuda de la paritaria 2023. Esta semana, docentes y estatales santafesinos volverán a verse las caras con funcionarios del gobierno provincial en el marco de las paritarias. El ambiente viene tenso y hay mucho por resolver.

Pero la reacción de los docentes no tardó en llegar. "Hacer conferencias de prensa para anunciar lo que se va a hablar en las paritarias, es una mala forma de negociar que tiene el gobierno de Santa Fe. En concreto este anuncio no está en línea en lo hablado en la paritaria. Siguen postergando el pago de una suma que se debe desde diciembre para mediados de marzo sin fecha ni precisiones", cuestionó el dirigente Martín Lucero, de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados. En ese sentido, recordó que "falta discutir enero, febrero, el proporcional de aguinaldo y la política salarial de 2024". "Sinceramente creemos que no es respetuoso para las organizaciones que integran la paritaria este proceder y no es sano agredir a la docencia diciendo que esto lo firmaron los gremios con el gobierno anterior".

En este contexto, desde el gremio aseguraron que se "está preanunciando una escasísima oferta para el 2024. Porque dice que hubo un incremento de la recaudación del 18% y quieren sostener la política salarial en función de la recaudación, mientras hubo una inflación del 52%". Por el otro lado, como un problema más, afirmó que "el hecho de que en algún anuncio el gobernador decía que iba a cumplir en febrero y un poquito en marzo, se fue todo a marzo y todo eso complica como el orden nacional, sin incentivo docente y seguramente sin Plan 25. Es muy difícil porque el salario está quedando absolutamente retrasado en función de estas realidades". Además, Bayúgar resaltó que hoy en día "no hay negociación paritaria (...) a través de anuncios por la prensa no se negocia, se habla unilateralmente. Hay que hacer un curso de negociación colectiva, pero tiene que haber porque de lo contrario, anuncio de un lado, respuesta del otro, y lo que hay es conflicto". En este contexto, el gremialista piensa que las clases no arrancarían "ya que ningún docente va a aceptar arrancar las clases en estas condiciones (...) necesitamos una recomposición salarial, porque no puede ser que un maestro no pueda alimentar a su familia trabajando como docente".