Sensaciones y sentimientos

HEY JUDE, LETRA COMPLETA



Por Hugo Borgna

¿Sabemos todo acerca de Hey, Jude?

Algunos atrevidos dirán que sí, porque al cumplirse los 52 años de la canción, surgieron a la luz nuevos detalles de su sensitiva historia.

Uno, que es solamente anecdótico, es que hay una versión que supera el nivel de canto al que registraron Los Beatles. En la grabación de Nelson Pickett, cerca del final, Hey Jude tiene acordes que parecen separados del resto. Esas altísimas notas, no cantadas por Paul, sí lo fueron por Nelson Pickett quien, en una desgarradora altura vocal, la cantó toda. Pero, para entender mejor lo que rodea a este emblemático tema, será bueno conocer la letra completa en castellano.

“Oye, Jude, no te sientas mal. Toma una canción triste y hazla mejor; recuerda (que debes) dejarla entrar a tu corazón. Así, puedes empezar a mejorar las cosas.

“Oye, Jude, no tengas miedo, fuiste hecho para salir y conquistarla (a la vida). Al minuto de que la dejes entrar bajo tu piel, ahí empiezas a mejorar las cosas, y siempre que sientas dolor oye, Jude, tómalo con calma: no lleves el mundo sobre tus hombros.

“Sabes muy bien que (decir) eso no es una tontería de quien actúa como si nada por (haber echo) su mundo un poco más frío. Oye, Jude, no me decepciones, (la vida) la has encontrado, ahora ve y conquístala; recuerda: oye Judd recuerda dejar que ella entre en tu corazón. Así podrás empezar a mejorar las cosas.

“Así que déjalo salir (lo que te detiene) y déjalo entrar. Oye, Jude: empieza. Estás esperando a alguien con quien hacerlo y ¿no sabes que ese alguien es nadie más que tú? “Oye, Jude, lo vas a lograr. El movimiento que necesitas hacer es (quitártelo) de sobre tus hombros”

Volvamos ahora a los hechos de la estricta historia. John estuvo casado con Cinthia seis años, que culminaron en 1968 con el divorcio. El pesar de su hijo Julien (Jude en la canción) es la carga a que se alude en la letra, y lo invita a quitársela de los hombros por no tener Jude culpa de la ruptura, y se le sugiere que dé a su vida sensaciones nuevas en su corazón “con ese alguien que eres tú”.

El corazón musical de Hey Jude incluye una serie de notas que parecería que fueron agregadas a una primera versión, ya que varía la melodía básica a partir de la segunda mitad del tema.

Cualquiera que escriba acerca de Los Beatles, se siente tentado en esta composición a hablar de una originalidad no prevista, aún conociendo que hay variables comunes nuevas en todas sus partituras. A poco de avanzar se nota que esa supuesta generalidad básica no existe: cada tema es una creación apoyada en la libertad conceptual. Por eso no hay forma de definir esos acordes, no totalmente cantables por cualquiera que no sea Wilson Pickett, como originalidad “no prevista” por el público seguidor.

Se habla muchas veces de la competencia compositiva entre Paul y John, traducida en una producción continua de cada uno, como modo seguir imponiendo un estilo. También de las peleas.

Lo que no puede discutirse es la unidad de grupo, pese a haber creado individualmente en su adolescencia, con los cambios en las personalidades, o motivados por la presencia de terceras personas influyentes. Como las respectivas parejas.

La idea de ser fundamentalmente un grupo generó en este caso un acto de “solidaridad natural”. Paul es autor y cantor en Hey Jude, pensando para atenuar un sufrimiento del hijo de su compañero John, aportando una salida fácil de formular pero difícil de cumplir en propio.

El tío Paul no se privó. Debía hacerlo y lo concretó, como todo buen miembro de la familia Beatle que se precie como tal.