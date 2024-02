Copa de la Liga: Unión recibe a Platense en el 15 de Abril

Unión y Platense se enfrentarán desde las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, en el duelo correspondiente a la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El Tatengue y el Calamar se medirán con el claro objetivo de sumar de a tres unidades y escalar en la tabla.

El Tatengue está en el octavo puesto y suma cinco unidades. Unión viene de igualar 0-0 contra Godoy Cruz, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha.

Por su parte, Platense marcha en el noveno puesto y acumula cinco puntos. El Calamar empató 1-1 en el último compromiso disputado frente a Belgrano.

TAMBIÉN JUEGAN HOY: ZONA A: 17hs Riestra vs Atlético Tucumán, 19.15hs Barracas Central vs Talleres. ZONA B: 19.15hs Estudiantes vs Newell's, 21.30hs Belgrano vs Sarmiento de Junín.

LAS PROBABLES FORMACIONES

UNIÓN: Sebastián Moyano; Federico Vera, Dylan Gissi, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Mauro Pittón, Juan Nardoni, Gastón González; Fernando Márquez y Mauro Luna Diale. DT: Cristian González

PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Braian Rivero, Leonel Picco, Carlos Villalba e Iván Gómez; Ronaldo Martínez y Maxi Urruti. DT: Sebastián Grazzini.