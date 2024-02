El fondo para salarios docentes podría unir a la oposición y preocupa al Gobierno

Aún no se puede garantizar que el ciclo lectivo 2024 inicie de acuerdo al cronograma estipulado. El conflicto en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la paritaria nacional del sector podría tener una consecuencia inédita para el Gobierno: podría ser el primer tema que una a la oposición dura y a los sectores dialoguistas en contra del oficialismo.

Es que en las últimas horas, la diputada del GEN Margarita Stolbizer, Romina del Pla del FIT, el radical Julio Cobos y los peronistas Ariel Rauschenberger y Máximo Kirchner presentaron diferentes proyectos para sostener el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el mismo que Javier Milei dio de baja.

Todas las iniciativas tienen un punto en común: prorrogar el giro de esos fondos que se destinan para dar un plus salarial a los profesionales de la educación.

Sin embargo hay diferencias sobre el período de tiempo. Los proyectos de Cobos y Rauschenberger (con la firma de 54 diputados de UxP) proponen una prórroga por cinco años, Stolbizer planteó que sea hasta sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un nuevo Pacto Fiscal. Mientras que Máximo Kirchner (acompañado de otros 14 legisladores K) impulsa que se convierta en un fondo permanente, al igual que el Frente de Izquierda.

Aunque son proyectos de cada espacio, lo cierto es que representa una amenaza política para el Gobierno, ya que un acuerdo básico los dejaría muy cerca de tener mayoría.

En tanto, la secretaria general de CTERA, la santafesina Sonia Alesso, reiteró el reclamo al Gobierno para que envíe a las provincias los fondos docentes porque “son leyes vigentes” y advirtió que “está el riesgo de que los maestros cobren menos”. “Estos fondos han sido pagados por todos los gobiernos. Se pagó mejor o peor, pero nunca se había incumplido. Son leyes vigentes”, sostuvo la dirigente sindical.

En declaraciones radiales, Alesso indicó que las provincias “están planteando que este mes no van a poder hacerse cargo de estos fondos”. (NA)