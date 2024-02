Murió Monner Sans, el abogado que denunció la corrupción menemista

El letrado tenía 87 años y también había llevado a cabo acusaciones contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone.

El abogado Ricardo Monner Sans, conocido por haber llevado adelante denuncias de corrupción contra el gobierno del ex presidente Carlos Menem, falleció ayer a los 87 años tras una extensa trayectoria en el mundo de derecho. El letrado cobró notoriedad en los 90 tras denunciar, a partir de una investigación periodística, el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, países que al estar en guerra no podían recibir material bélico.

Monner Sans también investigó irregularidades en el PAMI durante a administración de Matilde Svatetz de Menéndez, quien fue titular del organismo entre 1992 y 1994, cuando presentó la renuncia por numerosas irregularidades en su gestión.

El jurista, que fue presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, participó además en las denuncias contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone y, luego de la reestatización de Aerolíneas Argentinas en 2009, apuntó contra las autoridades por supuestas irregularidades.

El reconocido abogado egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y luego cursó sus estudios de derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue un antiguo militante del partido socialista y apasionado del club San Lorenzo de Almagro.

"La abogacía perdió a un hombre de ley. Ricardo Monner Sans fue un valiente batallador en defensa de la ética en la función pública. Un hábil polemista y un trabajador del Derecho. Mi pésame a sus familiares y amigos", escribió en redes sociales Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

También lamentó el fallecimiento la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Marcela Campagnoli y lo expresó a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Un gran luchador por la transparencia de los actos de gobierno. La lucha contra la corrupción pierde hoy un soldado importante. Murió Ricardo Monner Sans, el abogado que denunció la causa Armas durante el menemismo y casos de corrupción K. QEPD", manifestó.

La legisladora nacional de la CC Paula Oliveto fue otra de las que envió su pésame por la muerte del letrado. "Falleció el Dr. Ricardo Monner Sans. Denunció la corrupción y se la jugó en momentos donde era difícil. Mis respetos y cariño a su familia", afirmó. (NA)