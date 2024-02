La CGT no descartó un nuevo paro

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer advirtió sobre el impacto de las medidas del presidente Javier Milei en la población y afirmó que "si este es el rumbo, no va a mejorar nada", ante lo cual subrayó que "el Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida" de fuerza de la central obrera.

"Festejar el superávit fiscal de enero sin haber pagado nada, sin haber derivado los fondos que tiene que coparticipar, sin haber mandado un peso a los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios... Si este es el rumbo, no va a mejorar nada, va a ser un país empobrecido absolutamente", sostuvo el referente sindical.

En declaraciones radiales, el líder de la seccional bonaerense de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) indicó que "la recesión va a tener un golpe que va a generar una caída inclusive en un montón de sectores empresariales pequeños y medianos". "Un país tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico, el desarrollo industrial y se construye de otra manera", añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Confederación General del Trabajo (CGT) realice un nuevo paro general contra el Gobierno de La Libertad Avanza, Daer manifestó: "El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida. Lo del Consejo del Salario, el ajuste que está sobre los jubilados y los salarios va a generar las condiciones para una acción sindical, sin dudas".

"El paro, la huelga o la movilización no es un fin en sí mismo, sino que tiene la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo frente a todo lo que está pasando", señaló.

Además, el referente sindical alertó que "va a haber una cantidad de conflictos sectoriales" y profundizó: "El 30% de las actividades debe haber recompuesto el salario, pero ninguna en forma satisfactoria, salvo alguna que tenga que ver con las exportaciones o el sector financiero". (NA)