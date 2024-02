”El presidente Javier Milei afirmó este sábado que la proyección que sitúa a la pobreza en un 57,4% en enero de este año, realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), es “la verdadera herencia del modelo de la casta” en su cuenta de X.

El Presidente se desligó de tener cualquier tipo de responsabilidad en la subida del índice de pobreza que, según el instituto de la UCA, aumentó en más de un 10% desde el último dato consolidado de 2023, que fue de 44,7%.

El Observatorio de la UCA todavía no cuenta con el dato cerrado para el año pasado, pero proyecta un 49,5% para diciembre.

“La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país.”, sostuvo el mandatario en X al hacer referencia al informe del Observatorio de la UCA. (NA)