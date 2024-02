Goleó Defensores y Colón ante el Almirante

Defensores de Belgrano mantuvo el puntaje ideal en la Zona B de la Primera Nacional, al derrotar anoche como visitante a Deportivo Morón por 4 a 0. Los goles fueron convertidos por Sayago, en 2 ocasiones, Moyano y Aguirre.

Este domingo, además de la presentación de Atlético en Salta (ver página 27), otro de los duelos salientes será la presentación de Colón como local ante Almirante Brown a las 20.10. El equipo de Iván Delfino alistaría a: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Fabián Henríquez, Paolo Goltz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Braian Guille; y Javier Toledo.

Estos fueron los resultados del sábado:

Zona A: Tristán Suárez 0 - Patronato 1; Estudiantes (BA) 1 - Quilmes 2; Agropecuario 1 - Alvarado 1.

Zona B: Temperley 4 - Almagro 1; N. Chicago - Chaco For Ever (suspendido por corte de luz, ganaba Chicago 1 a 0); Aldosivi 1 - Defensores Unidos 0.

Interzonal: Talleres (RE) 2 - Brown de Adrogué 0.

Este domingo jugarán, por la Zona A, a las 17 Arsenal vs. Deportivo Maipú; Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Güemes de Santiago del Estero; a las 18.15 San Martín de Tucumán vs. Ferro; a las 19 San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy.

Por la Zona B, a las 19 Mitre de Santiago del Estero vs. Dep. Madryn; a las 20 Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlanta y a las 20.10 Colón vs. Almirante Brown (televisado por TyC Sports).