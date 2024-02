Convocaron a los gremios a una nueva reunión para este martes

Con un nuevo encuentro entre el gobierno provincial y los gremios, en la sede del Ministerio de Trabajo, tendrá continuidad este martes 20 de febrero la paritaria del sector docente. En este sentido, los sindicatos fueron citados a las 18 horas para intentar llegar a un acuerdo sobre el salario, en un contexto nacional complejo a partir de que se quitaron los aportes del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En este sentido, a través de un comunicado emitido este sábado, el gremio AMSAFE "exige" al gobierno de la provincia que en esa reunión "presente una propuesta que vaya en línea con las necesidades que tenemos las y los trabajadores de la educación, que contemple mejores condiciones de trabajo, carrera docente y el mejoramiento del salario que permita la recuperación del poder adquisitivo".

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, había adelantado a los medios capitalinos en estos días que tiene expectativas de que la paritaria se resuelva y que se puedan iniciar normalmente las clases en Santa Fe el 26 de febrero.

También señaló que "cualquier propuesta nuestra contempla un aumento de sueldo y contempla una recomposición salarial. Nuestro compromiso es poder terminar en febrero de cumplir la paritaria 2023 en su totalidad, y si no llegamos, va a quedar un remanente muy pequeño. Pero eso ya va a implicar de por sí un incremento salarial, aun sin que se abone el FONID".

Además, confirmó que se pagará el 22,6% que resta por aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria anterior -2023-. No obstante, también señaló que el FONID (que es una suma fija de 28.000 pesos por cargo) representa entre el 3 y el 10 % del sueldo docente, dependiendo del monto del haber y que, no contar con ese monto que enviaba Nación, "claramente va a impactar en el salario". "Entendemos que probablemente este incremento no llegue a cubrir las expectativas, pero va a existir", admitió el ministro.



¿QUE ESPERA AMSAFE?

"El día martes vamos a asistir a la reunión paritaria con la expectativa de tener una propuesta", indicó Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE. Y amplió: "Una propuesta que debe tener una respuesta sobre el salario de las trabajadoras y trabajadores de la educación, activos y pasivos, pero que también tiene que tener una respuesta sobre los temas planteados para tener mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender". En este contexto, el sindicato espera que la oferta salarial "contenga una resolución favorable a la deuda que tiene el gobierno de la provincia con los trabajadores activos y pasivos. Se debe saldar la paritaria 2023 de manera inmediata". "También debe contener un incremento de los salarios para el año 2024, que tiene que ser teniendo en cuenta la inflación. Por eso esperamos que la propuesta paritaria no solamente contenga el saldo de la deuda 2023, sino que también contenga una política salarial que permita que las trabajadoras y los trabajadores no perdamos ante la inflación", adelantó este sábado. "Y por supuesto una propuesta que tenga que ver con la necesidad de seguir mejorando la infraestructura escolar, de crear cargos, de dar respuesta a todas las demandas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores siempre con un claro objetivo que es poder fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, poder mejorar la escuela pública", cerró Alonso.



MASIVA MOVILIZACIÓN EN ROSARIO

Mientras tanto, distintos gremios de la administración pública, encabezados por los docentes nucleados en AMSAFE y Sadop, marcharon este viernes hasta las puertas de la sede de la Gobernación de Rosario para reclamar el cumplimiento de los acuerdos paritarios. Juan Pablo Casiello, secretario general de AMSAFE Rosario, señaló que “hay un escenario en donde los gobiernos parecen que se pueden llevar puestos los acuerdos salariales y desconocer las leyes salariales". Analizó: "En este escenario la única respuesta que podemos dar esta, estar en las calles. Y si no hay respuesta del gobierno, seguramente no se iniciarán las clases”. Casiello agregó que “hasta ahora, todo indica que las clases no comenzarán. La actitud del gobierno provincial de desconocer el acuerdo paritario del año pasado, con el que nos están debiendo dinero, sumado a que ni siquiera se empezó a discutir el aumento de sueldos 2024, significó una gran actuación”. “Nos sentamos a discutir el 4 de enero, dijeron que eran un gobierno serio, que iban a mantener una discusión distinta para que el 26 de febrero empiecen las clases. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario. Estamos peleando para que nos reconozcan la deuda del 2023 sin siquiera discutir la política salarial 2024 a una semana de iniciar las clases”, dijo Casiello a LT8. “A todo eso hay que sumarle la decisión del gobierno nacional de suspender de manera ilegal la transferencia de los fondos de incentivos educativos. Hay un escenario en el que lo hecho por los gobiernos nacional y provincial contribuyen al no inicio de clases”, subrayó Casiello. El titular de AMSAFE Rosario dijo que “la mayoría de los santafesinos e incluso la docencia votó por Pullaro, y la convicción de los docentes es que Pullaro mintió. Se comprometió a cumplir el acuerdo paritario, a sostener el salario docente, la cláusula gatillo y no cumplió nada. Ojalá el lunes cambie todo esto, pero no lo creo”.



CTERA DEFINE MEDIDAS

Por su parte, un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunirá el próximo jueves para definir medidas y reiterar al Gobierno nacional el pedido de que convoque a una paritaria docente nacional, luego que el presidente Javier Milei insistió ayer en que no habrá una convocatoria formal. "Las clases empiezan el 26 de febrero en la mayoría de las provincias. Tendremos un congreso de CTERA el próximo jueves para definir medidas luego de que hemos insistido en la necesidad de que nos convoquen a la paritaria", dijo Sonia Alesso durante las últimas horas en declaraciones a radio Mitre. El encuentro será el jueves 22 a las 11 en la sede del gremio, ubicado en Chile 654 de CABA. "El Gobierno sigue diciendo que no va a convocar a la paritaria nacional docente", por lo tanto los docentes aguardan a "definir medidas la semana que viene en caso de que no haya convocatoria" como ocurrió hasta ahora, dijo la sindicalista. Según explicó Alesso, "en la paritaria se fija el piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina" y cuestionó que "tampoco se envió el Fondo Compensador para comedores y en un momento social tan grave se ejecutó en cero". Denunció que también "se paró la construcción de escuelas y jardines de infantes" y también crece el problema del aumento de niños y jóvenes que pasan de la escuela privada a la pública, lo que hace "aumentar la matrícula". "Vamos a tener una sobrematrícula que va a requerir de más aulas, de más bancos y otras cuestiones", anticipó.



DESFINANCIA EL SISTEMA EDUCATIVO

El gobierno nacional ratificó que ha decidido no transferir a las provincias el dinero para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que se suma a la quita de subsidios al Transporte del interior del país, lo que marca un punto de alerta en las economías provinciales. Ante esta situación se advierte que se avecina un inicio de clases conflictivo en materia de negociación salarial. Para la exministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, consideró que no todas las provincias estarán en condiciones de afrontar el monto del aporte nacional, que "si bien no era el más importante ayudaba a que se desenvuelva la educación como corresponde". La actual diputada provincial, sostuvo que los aportes del Fonid para un maestro que recién se inicia, con jornada simple, representan entre el 10 y el 15% del salario. En ese sentido, vaticinó un escenario difícil: "Están tratando de cumplimentar la paritaria 2023, no sabemos como va a terminar la paritaria 2024, es una situación complicada para el inicio y el desarrollo del ciclo lectivo", afirmó. En cuanto a las decisiones tomadas por el gobierno nacional, Balagué remarcó que "no ha mostrado mucho interés en cuestiones vinculadas a lo social, es terrible, no se han visto otros casos en que no se piense en los que más lo necesitan".