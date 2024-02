Se viene la Copa Departamento Castellanos

En la reunión que llevó a cabo el jueves pasado el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol quedó establecido el cronograma de partidos para la primera fase de la Copa Departamento Castellanos, que comenzará el venidero jueves con los partidos entre Deportivo Bella Italia - Ferrocarril del Estado y Libertad EC - Esmeralda. Además, como preliminares jugarán las categorías infantiles 2012.

Esta es la programación: Jueves 22, Deportivo Bella Italia vs. Ferrocarril del Estado (20.30 hs 2012 21,30 hs Primera); y Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Atlético Esmeralda (20.30 hs 2012 21,30 hs Primera).

Viernes 23: Bochofilo Bochazo vs. Argentino de Humberto (21 hs 2012 y 22 hs. Primera); Talleres de María Juana vs. Peñarol (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera); Moreno de Lehmann vs. Deportivo Josefina (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera); Defensores de Frontera vs. Deportivo Libertad de Sunchales (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera); Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera); Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Ramona (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera).

Sábado 24: Sportivo Santa Clara vs. Deportivo Aldao (19 hs 2012 y 20 hs. Primera); Independiente de Ataliva vs. Argentino de Vila (20.30 hs 2012 y 21.30 hs Primera); Deportivo Susana vs. Brown de San Vicente (17 hs 2012 y 18 hs Primera); La Hidráulica vs. Atlético de María Juana (17.30 hs 2012 y 18.30 hs Primera); Independiente de San Cristóbal vs. Deportivo Tacural (17.30 hs 2012 y 18.30 hs Primera); Tiro Federal de Moisés Ville vs. 9 de Julio (17 hs 2012 y 18 hs Primera); Sportivo Aureliense vs. Ben Hur (18.30 hs Primera); Zenón Pereyra FC vs. Florida de Clucellas (17.30 hs 2012 y 18.30 hs Primera); Belgrano de San Antonio vs. Quilmes (16.30 hs 2012 y 17,30 hs Primera).

Domingo 25: En San Francisco, La Trucha FC vs. Sportivo Norte (11 hs 2012 12,00 hs Primera) y San Martín de Angélica vs. Juventud de Rafaela (16 hs 2012 17,00 hs Primera).



CLÁSICO SUNCHALENSE EN LA FINAL

Este domingo se disputarán, en el estadio Plácido Tita, las instancias definitorias de la Copa Ciudad de Sunchales que tuvo sus semifinales el viernes por la noche.

Libertad venció 2 a 0 a Independiente de Ataliva, con dos goles de Marcos Quiroga, mientras que Unión también hizo su trabajo derrotando por el mismo marcador al Deportivo Tacural con goles de Strack. De tal manera habrá clásico en la final del torneo amistoso de verano.

Hoy desde las 19:00, se enfrentarán el Deportivo Tacural e Independiente de Ataliva por el tercer puesto, y a las 20.30 jugarán los tradicionales rivales sunchalenses por el título.