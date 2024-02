Atlético quiere volver a sumar de a tres

En la búsqueda de mantener el buen inicio de temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, Atlético Rafaela visitará este domingo a Gimnasia y Tiro de Salta, en un encuentro que se disputará desde las 17 en el estadio Gigante del Norte, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni, por la tercera fecha de la Zona B.

Será un duelo de entrenadores -el primero en esta divisional, ya que sí se enfrentaron en el Federal A- entre dos ex compañeros del equipo campeón de la B Nacional 2002/03 y de la primera experiencia de la Crema en el máximo nivel, un año después. Tanto Ezequiel Medrán como Rubén Darío Forestello se encuentran afianzados en esta función, con mayor experiencia el Yagui, que fue justamente reemplazado por Medrán en el equipo rafaelino en mayo de 2022. Hoy estará la particularidad que se enfrenten en Salta, una ciudad donde ambos entrenadores son muy valorados, ya que Medrán tuvo buenas campañas con Central Norte y Forestello logró el ascenso en 2023 con Gimnasia.

El elenco de barrio Alberdi logró imponerse en la fecha inicial en Mar del Plata ante Aldosivi por 1 a 0 y luego empató de local sin goles con Mitre de Santiago del Estero. Por su parte, el Albo salteño consiguió ganar en la jornada de arranque 2 a 0 a Chaco For Ever en su reducto y luego igualó de visitante ante San Telmo 1 a 1.

Atlético viajó el viernes por la noche al norte del país y el DT dispondría los mismos once futbolistas que vienen de afrontar las anteriores presentaciones.

Por el lado de la escuadra de Forestello, recuperó a Walter Busse, quien logró superar una lesión la cual lo marginó del choque anterior. Por contrapartida, Yagui no podrá contar con Daniel Carrasco, quien se lesionó en los trabajos regenerativos, un día antes del partido. Tampoco con el lateral Ivo Chaves, que sufrió una fisura en el tercer metacarpiano de su mano izquierda y estará inactivo aproximadamente 25 días. La opción del técnico para cubrir la vacante por el sector derecho será el ex Celeste Juan Galetto, justamente el autor del agónico empate con San Telmo.

La Crema volverá a enfrentar a Gimnasia y Tiro luego de casi 24 años, ya que el último antecedente fue en la temporada 1999/2000, con triunfo en el Gigante del Norte para Atlético por 1 a 0 con gol de Raúl González.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Gigante del Norte.

Arbitro: Maximiliano Macheroni. Asistentes: Hernán Vallejos y Laureano Leiva. Cuarto árbitro: Guillermo González.

Horario: 17.

TV: TyC Sports Play.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Juan Galetto, Ezequiel Neira, Daniel Abello e Ignacio Sanabria; Facundo Heredia, Ariel Chaves, Ignacio Birge y Walter Busse; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Rubén Darío Forestello.

Atlético: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver, Franco Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro, Gian Luca Pugliese; Juan Galeano; Nazareno Funez. Sup: Agustín Grinovero, Nicolás Kozlovsky, Rodrigo Colombo, Iván Bravo, Lisandro Merlino, Bautista Tomatis, Patricio Vidal, Lucas Albertengo y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.