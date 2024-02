Valuaron a la empresa creadora de ChatGPT en US$ 86.000 millones

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, otorgó un valor a la compañía de US$ 86.000 millones, y al mismo tiempo permitirá a sus empleados vender acciones en el mercado, según un cable de la agencia Bloomberg.

La operación de oferta valoró a OpenAI en US$ 86.000 millones, precio que convierte a la startup de inteligencia artificial (IA) en una de las más valiosas del mundo.

Thrive Capital, la firma de capital de riesgo dirigida por Josh Kushner, sería la compañía que liderará la operación en cuestión, aunque tanto esa compañía como OpenAI declinaron hacer comentarios, de acuerdo a la citada agencia.

La venta de acciones estaba prevista para el año pasado, pero se retrasó tras la destitución del consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, en noviembre. Desde entonces, la empresa volvió a contratar a Altman y está en proceso de nombrar un nuevo consejo de administración.

Además de la oferta pública de adquisición, OpenAI también debatió la obtención de nuevos fondos que podrían situar a la empresa en una valoración aún mayor, de más de US$ 100.000 millones.

Al mismo tiempo, Altman está trabajando para recaudar miles de millones de dólares con el fin de aumentar el suministro mundial de chips informáticos de última generación.

El aumento del valor de OpenAI se produce más de un año después de que la empresa deslumbrara al público con el debut del chatbot de IA ChatGPT. El lanzamiento desató un frenesí de IA en Silicon Valley, con gigantes tecnológicos, inversores y startups compitiendo por hacer avanzar la tecnología.

OpenAI fue hasta ahora líder, con acuerdos para conseguir US$ 13.000 millones de Microsoft Corp., además de financiación de otros inversores. A principios de esta semana, OpenAI presentó Sora, un generador de texto a vídeo capaz de producir videoclips cinemáticos a partir de mensajes de texto.

Sora es capaz de generar contenidos audiovisuales siempre que se le brinde una imagen y un mensaje como entrada y todavía su uso está restringido a "un número limitado de creadores", reveló en su cuenta de X el ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, al presentar al producto como un "modelo de generación de vídeo".

La compañía explicó en su sitio web que el nuevo producto "es capaz de generar un minuto de vídeo de alta fidelidad. Nuestros resultados sugieren que escalar modelos de generación de video es un camino prometedor hacia la construcción de simuladores de propósito general del mundo físico". Y, explicaron que Sora es un modelo generalista de datos visuales ya que puede generar vídeos e imágenes de diversas duraciones, relaciones de aspecto y resoluciones, hasta un minuto completo de vídeo de alta definición.

"Nos inspiramos en grandes modelos de lenguaje que adquieren capacidades generalistas mediante el entrenamiento con datos a escala de Internet. El éxito del paradigma LLM se debe en parte al uso de tokens que unifican elegantemente diversas modalidades de texto: código, matemáticas y varios lenguajes naturales", aseveró la empresa e indicó que se puede usar Sora para intercalar gradualmente dos videos de entrada, creando transiciones perfectas entre videos con temas y composiciones de escenas completamente diferentes.