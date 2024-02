En su casa mataron a un cerrajero, disparándole un balazo en la cabeza

Por Rubén A. Armando



En la edición del martes 9 de enero, LA OPINIÓN recordó lo sucedido el jueves 27 de marzo de 2003, cuando en una vivienda ubicada en la calle Arenales 537, en el barrio 9 de Julio, fue hallado muerto Juan Prudencio Ferrero, de 81 años de edad, bicicletero a quienes casi todos conocían como "Bastián".

Un amigo lo encontró caído en el piso de la antecocina de su casa, presentando una herida en la cabeza presumiéndose que esa era la causa de la muerte, pero la posterior autopsia determinó que había sido amordazado con un repasador, y que había fallecido por asfixia.

Su muerte jamás fue esclarecida.



UN CERRAJERO

Poco más de un año después, precisamente en la madrugada del 18 de diciembre de 2004, la crónica policial dio a conocer a la comunidad en general, que Hernán Francisco Bartellone, de 62 años, había sido encontrado muerto en su casa de la calle Ayacucho, a pocos metros de su intersección con Bolívar.

El cadáver yacía en medio de un gran charco de sangre, en un sector del patio.

Por entonces, el médico que examinó a Bartellone observó en su cráneo lo que podía tratarse de una herida causada por un disparo de arma de fuego, aunque no lo aseguró definitivamente.

En la investigación policíaca -que al igual que en el caso del bicicletero Ferrero, fue criticada por muchos-, no logró ser hallada el arma utilizada.

Y se aseguró que no habían resultado visibles otros signos de violencia, ni parecía faltar nada de valor en el inmueble.



DETALLES DE

LA MUERTE

Con el correr de las horas, peritos criminalísticos de la Unidad Regional V de Policía aseguraron que el cerrajero había sido asesinado durante la noche anterior, mediante un disparo de pistola o revólver.

Así las cosas, por disposición judicial el cadáver fue llevado hasta la morgue judicial, donde se llevó adelante una autopsia.



SIN ESCLARECER

Han pasado los años, y este es otro de los homicidios contabilizados en la ciudad, que no fueron esclarecidos.