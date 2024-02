Otro dictamen adverso a un planteo de Cristina

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema que rechace un planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra la ampliación de su procesamiento en la denominada Causa Cuadernos.

Se trata de la acusación contra la ex presidenta por otros 175 casos de presunto "cohecho pasivo" y un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 200 millones de pesos.

En ese expediente, el difunto juez Claudio Bonadio había ordenado la prisión preventiva de la ex mandataria, pero en 2020 la Cámara de Casación la dejó sin efecto porque entendió que no existían "riesgos procesales" que justificaran el encierro.

La defensa de Cristina Kirchner realizó una serie de planteos de procedimiento y de fondo contra la ampliación del procesamiento, pero el procurador descartó que hubiera "sido sometida a una privación total de justicia".

Por el contrario, recomendó que el expediente siga su curso hacia el debate, asignado al Tribunal Oral Federal número 7.

"No se advierte que la resolución cuya revisión se pretende, que sólo habilita la continuidad del proceso hacia el juicio plenario, pueda provocar una afectación de derechos o libertades fundamentales que no pueda por principio ser atendida o, en su caso, remediada en las etapas ordinarias del procedimiento por venir", sostuvo Casal. (NA).