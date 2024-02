Triunfo cordobés en el Súper Rugby Américas

Dogos XV venció por 56-8 (30-3 al cabo del primer tiempo) a American Raptors de Estados Unidos en un excepcional debut en esta nueva edición del Super Rugby Américas, en partido jugado en cancha de Tala. La franquicia cordobesa fue imponente y rompió por primera vez la barrera de los 50 puntos en el torneo. El rafaelino Lorenzo Colidio estuvo entre los suplentes del elenco argentino.

El salteño Leonardo Gea, Boris Wenger (con el empuje del maul) y Mateo Soler, en dos oportunidades, marcaron los tries de Dogos XV en la primera parte y el apertura mendocino Julián Hernández agregó dos goles y dos penales. Paralos Raptors hubo un penal del full back argentino Francisco Quinn.

En el complemento el local estiró diferencias con tries del catamarqueño Agustín Segura, el rosarino Juan Boronio, Valentín Cabral y el entrerriano Lautaro Cipriani. Hernández tuvo una conversión y Baronio otras dos. Thomas Morani, ex jugador de CUBA, hizo el try visitante.