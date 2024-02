Pullaro: “controlar las cárceles es atacar la impunidad y el delito en las calles”

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari, recorrió las instalaciones de la Unidad Penitenciaria Nº 11, ubicada en la localidad de Piñero. El objetivo de la visita fue supervisar cómo se desarrolla la aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 14243), sancionada en diciembre de 2023 por la Legislatura Provincial.

Durante la actividad, el gobernador explicó: “Estuvimos haciendo una recorrida, porque hacía tiempo que quería venir a ver cómo están funcionando fundamentalmente los pabellones de alto perfil, que es donde tenemos a la población penal que puede generar conflictos no sólo adentro, sino también afuera del penal. Creemos que el control de la cárcel es fundamental para atacar la impunidad y el delito en la calle”.

“Hicimos una revisión de los diferentes pabellones de alto perfil que tenemos aquí, viendo las normas de seguridad, y la impresión es muy buena. Indudablemente tenemos que seguir mejorando, seguir incorporando tecnología, seguir incorporando reglas que nos permitan a nosotros tener esta población penal, que es la más conflictiva, sumamente controlada para que no puedan cometer delitos afuera. Si logramos esto, indudablemente vamos a poder tener un poco más de paz en la ciudad de Rosario y en toda la provincia”, agregó Pullaro, que remarcó: “No vamos a retroceder en la lucha contra los delincuentes”.

Por su parte, el ministro Cococcioni, precisó que “supervisamos lo que es la aplicación del régimen especial para reclusos de alto perfil, que tiene un gran componente de bloqueo de los contactos con el exterior, tanto la restricción del régimen de visita, la restricción de elementos que se pueden ingresar para evitar o reducir el riesgo de contrabando de teléfonos celulares u otros objetos prohibidos, y esto, sin duda, se ve reflejado en lo que es los hechos de seguridad pública”.

Luego, el funcionario destacó: “Estamos acostumbrados, como parte de nuestro paisaje urbano, a balaceras, homicidios, atentados cometidos en el exterior, ordenados desde la cárcel, y esto es lo que estamos corrigiendo a partir de unas medidas muy estrictas que se están adoptando en el ámbito del servicio penitenciario”.

Por otro lado, la secretaria de Asuntos Penales, remarcó que el nuevo régimen, que instala la Ley provincial N° 14243 enviada a la Legislatura por el gobernador Pullaro y aprobada el diciembre pasado, “está funcionando completamente”. “También habíamos notado que, en una primera instancia, lo que faltaba no solo eran las reglas, sino el acompañamiento al personal que pudiera cumplir estas reglas; se pudiera dar el trabajo y el respaldo que se necesita con medidas de seguridad, con elementos, y con un trabajo conjunto, de alguna manera defendiendo la postura y estas políticas públicas de seguridad frente al Poder Judicial y trabajando colectivamente para que la seguridad de afuera se refleje adentro”, concluyó.