Capacitaron a productores sobre manejo de los envases vacíos de fitosanitarios

En las instalaciones de la planta experimental Rafaela del INTA, se desarrolló ayer con una muy buena participación de productores y profesionales ligados a la economía rural una jornada de capacitación sobre gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios. La actividad estuvo a cargo de CampoLimpio, una organización que impulsa un sistema de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.

Tal como lo recordara en el inicio del evento el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, en tiempos de pandemia la entidad tomó contacto con esta Asociación Civil que trabaja para mejorar la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, a través de la gestión de plásticos derivados del uso en la agricultura.

“Esta actividad es una forma más de acercarnos a los productores, de atender una necesidad de mejorar la gestión en el campo y de seguir trabajando en buenas prácticas agropecuarias. Desde la Rural estamos desde hace muchos años atendiendo las inquietudes de los productores, abocándonos a la normativa vigente y generando respuestas adecuadas para seguir mejorando el vínculo entre el campo y la ciudad”, explicó el presidente de la entidad ruralista, Leonardo Alassia en el marco de esta capacitación.

Con el acompañamiento de la Cooperativa Guillermo Lehmann, del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, Productores Unidos de Rafaela, el INTA a través de su Agencia Castellanos y Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela y el senador provincial, Alcides Calvo, se llevó a cabo la actividad como punto de partida de una formación más amplia.

Para completar los conceptos compartidos en este comienzo y que de alguna manera se complementan con la jornada a campo que se había hecho en 2021 -en medio del debate sobre la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios-, los organizadores anticiparon que habrá nuevos encuentros.

En tal sentido, el miércoles 28 de febrero de 8 a 11:45, en la sucursal Rafaela de la Cooperativa Guillermo Lehmann, se desarrollará la etapa siguiente a la capacitación de ayer. Se trata de una jornada itinerante, donde los productores podrán asistir para entregar envases de fitosanitarios vacíos para su disposición final y comprender de mejor manera cómo manipularlos. Al respecto, desde Campo Limpio indicaron que se recibirán sólo envases vacíos sucios, tipo B. Es para mejorar la recuperación de artículos que no fueron lavados en el momento de la aplicación.

La Ing. Agr. Paola Martínez, coordinadora de Campo Limpio para Santa Fe y Santiago del Estero, fue la encargada de trasladar los conceptos fundamentales de la temática. “El envase es un vehículo, no es un fin, se vende el contenido, no el contenedor, es ahí donde radica la responsabilidad de las empresas”, indicó para comprender la importancia de la derivación de estos plásticos.

El 90 por ciento de las firmas del mercado están adheridas a este sistema de gestión, que está establecido y activo en 22 de las provincias, a excepción de Chubut y Tierra del Fuego. De poco más de un millón de kilos recuperados en 2020, en 2023 se recuperaron más de cuatro millones de kilos que se derivan a otros usos en su reutilización, superando en tres años los diez millones de kilos recuperados.

Martínez aclaró que se trabaja sobre la base de la Ley 27.279, sancionada el 14 de septiembre de 2016 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de 2016, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada.

La especialista precisó que no se delega la responsabilidad del lavado del envase en el momento de la aplicación, triple lavado o lavado a presión y perforación del mismo, para reducir el contenido del producto y devolverlo al sistema de reutilización de forma segura. Una vez lavado, se debe devolver ese plástico a un centro de acopio de forma personal, o en nombre de la empresa o productor que lo compró. Lo que sí se hace es delegar la responsabilidad del destino final del envase.

Cabe destacar que se vinculan las compras al CUIT y de esa manera se puede tener una mayor trazabilidad entre la adquisición, el uso y la devolución de los envases, para evitar de esta manera que los plásticos recorran caminos de ilegalidad.

Asimismo, se puede hacer la devolución final hasta un año después de utilizado el producto, mientras tanto se puede hacer un almacenamiento en el campo, en un sector alejado de un curso de agua, con piso aislado, para luego derivarlos a centros específicos para su traslado final. Para esta acción no se requiere una autorización específica para trasladarlos, pero sí corresponde separarlos, seleccionarlos y asegurar la carga para evitar pérdidas o caídas.

Una vez entregados, se recibe un certificado oficial que sólo entrega Campo Limpio, según la legislación vigente en Santa Fe (Ley 13.842/2018, modificada por Ley 14.074/2022, con reglamentación del sistema de gestión en septiembre de 2023).

Cabe destacar que el 90 por ciento de los envases pueden ser reutilizados. De todas maneras, es un producto de tratamiento condicionado, que se evalúa antes de reciclar para poder hacer postes de alambrado, reductores de velocidad, aislantes de electricidad, incluso en nuevos envases de fitosanitarios tricapa y otras finalidades, que no estén en contacto con cursos de agua y de forma directa con las personas.

El proyecto es generar, en tres etapas, 13 centros de almacenamiento temporarios. En una primera instancia se están haciendo los estudios preliminares para los primeros cinco en las zonas de Reconquista, Rafaela, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y Santa Teresa.

Gracias al buen vínculo con la Cooperativa Lehmann y la extensión de sus sucursales en el territorio, se estima que será en la localidad de Pilar donde se pueda construir el CAT correspondiente a la zona de Rafaela, aunque su ubicación aún se encuentra en estudio.

De la capacitación participaron autoridades de INTA Agencia Castellanos y Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela, el Director, Jorge Villar, Cristian Leon como así también otros funcionarios de dicha área, representantes de la Cooperativa Guillermo Lehmann, el senador provincial Alcides Calvo, la Ingeniera Bárbara Chivallero, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, Hugo Perino en representación de UATRE, integrantes del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, representantes del consejo de la ciudad de San Vicente presidentes comunales de la región y productores.