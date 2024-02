Nueva semana de proyecciones en el Cine Belgrano

Como todas las semanas, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera cinematográfica y lo podés ver en LA OPINIÓN. Hasta el martes 20 de febrero, la comunidad accederá a dos continuidades y un estreno.

A las 18:30, las familias podrán seguir disfrutando de la novedad animada de los estudios Disney: "Wish: el poder de los deseos".

La historia presenta a Asha, una nueva princesa que se embarcará en un viaje de fantasía y valentía a través de un reino mágico donde los deseos pueden, literalmente, hacerse realidad.

Se proyectará en su versión 2D doblada, con una entrada general de $1600. Tiene una duración de 92 minutos y es apta para todo público.



ESPACIO AUTOR

Continúa además en cartelera "Los que se quedan", el séptimo largometraje de Alexander Payne (Entre copas, Los descendientes, Nebraska y Pequeña gran vida).

Con un gran recorrido por prestigiosos festivales, esta notable tragicomedia obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Edición.

"Los que se quedan" trata de un instructor cascarrabias en una prestigiosa escuela estadounidense en la que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar de un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir. Con el tiempo, establece un vínculo inesperado con uno de ellos, un problemático alumno y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder a su hijo en Vietnam.

Está protagonizado por Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph y Brady Hepner.

Se exhibirá de viernes a martes a las 21:45, subtitulada y con una entrada general de $1600. Tiene una duración de 133 minutos y es apta para mayores de 13 años con reservas.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de la semana es "Chau Buenos Aires", largometraje dirigido por Germán Kral y protagonizado por Diego Cremonesi y Marina Bellati.

Buenos Aires, noviembre de 2001. Argentina atraviesa (una vez más) una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Julio Färber (45), cansado de no tener nunca un peso, está decidido a emigrar con su madre y su hija a Europa, dejando detrás su zapatería, su barrio de Nueva Pompeya y su querido grupo de tango… Pero la vida parece conspirar una y otra vez contra su decisión…

Chau Buenos Aires cuenta - en tono de tragicomedia - qué ocurre en la vida de Julio, después de que el gobierno argentino le roba su dinero al declarar el “Corralito” y una hermosa y mal hablada taxista, su corazón…

Se podrá ver de viernes a martes a las 20:00, con una entrada general de $400 y $200 para estudiantes y jubilados. Tiene una duración de 93 minutos y es apta para mayores de 13 años.



PROMOCIONES 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.