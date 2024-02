Juan Galeano y la identidad del nuevo Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela se rearmó por completo para afrontar la temporada 2024 de la Primera Nacional, torneo Carlos Timoteo Griguol. Llegaron doce jugadores nuevos y se fueron veinte. Las oportunidades para algunos chicos del club florecieron y el buen comienzo que mostró la ‘Crema’, con un empate y un triunfo, pero principalmente desde el rendimiento, viene dejando más que conformes a todos por barrio Alberdi. Claro está que este fue solo el comienzo de un largo camino y tal cual describió su entrenador, Ezequiel Medrán, es un torneo de “resistencia y no de velocidad”.



En ese andar, deberá ir ajustando y el correr mismo del torneo dirá para lo que está. Y en eso, Juan Galeano, uno de los que llegó y se transformó en el nuevo capitán, indicó: “Nuestra base es el orden, nuestra identidad. Este torneo realmente es muy duro y si uno no lo lucha, no lo trabaja como base no vas a competir”, y luego, en conferencia de prensa explicó: “La disputa, las divididas, la intensidad que uno tenga ese coraje que se tenga para los duelos... si querés ganar el torneo te va a pedir juego, pero como base, lo que demuestra este equipo es todo eso. En Mar del Plata hicimos un trabajo duro, sacrificado, de correr mucho, el otro día también nos propusimos eso como base y queremos jugar bien, tenemos un equipo que quiere jugar bien. Para ser competitivos es clave”.



-¿Qué análisis hiciste del empate ante Mitre de Santiago del Estero?



-Rápidamente después del partido nos quedamos con un sabor amargo porque queríamos regalarle los tres puntos a nuestra gente, comenzar con una victoria en nuestra casa, empezar a hacer fuerte la localía que tan importante es en este torneo. Tuve esa sensación que merecimos ganarlo, sobre todo por lo realizado en el primer tiempo, quizás en el segundo se bajó un poco pero fuimos superiores”.



-No se ganó y como decías queda la bronca pero a la vez la tranquilidad que se hicieron bien las cosas.



-En la primera parte hicimos todo, nos faltó que entre, fuimos los que propusimos, le metimos intensidad al partido ante un buen equipo, lo superamos de principio a fin. En el segundo tiempo se dio una combinación de todo, estábamos algo cansados, la cancha estaba pesada, ellos corrigieron algunas cosas, nosotros igualmente fuimos superiores pero nos faltó que entre, esto es un juego y a veces entra y otras no, no es excusa pero pasa. Me dejó tranquilo el reconocimiento de la gente, fue bueno, nos reconocieron el esfuerzo y es sumamente importante, nos da una energía extra y una motivación que suma para lo que queremos. Es importante el respaldo. Calmó un poco esa bronca de no haber podido quedarnos con los tres puntos.



-Primer partido para vos, y varios, en el Monumental y en lo personal un gran reconocimiento de la gente.



-Me sentí bien, un primer tiempo muy lúcido en donde las cosas salían, fluían y entusiasmado porque cuando ves que las cosas salen uno se entusiasma, más en mi posición que es de crear juego, que el equipo fluya así me facilita muchas cosas. En el ST comencé con algunos errores, eso me hizo jugar otras pelotas más seguras y no arriesgar tanto pero me sentí muy bien.

Desde el primer día que estoy me siento querido, así me lo manifiesta la gente, lo sentí en la cancha, si logramos eso con la gente todo va a ser una energía extra. Entiendo que nosotros tenemos que transmitir desde adentro y en mi caso personal más que agradecido porque me sentí reconocido cuando salí.



-Visitan a un rival que de local se vino haciendo muy fuerte y le supo dar buenos réditos para alcanzar el ascenso.



-Como todos, esta categoría es difícil, cuando vas de visitante se nota mucho cada localía y todos aspiramos a hacernos fuertes de local. Ellos ganaron en la primera fecha, tenemos que trabajarlo, es nuestra identidad, mucho sacrificio, si no damos todo lo que tenemos de nosotros se va a hacer muy difícil.



-¿Qué significa llevar la 10 y la cinta de capitán con apenas algunos días en el club?



-Suma a mi expectativa en este club, me enorgullece, me pone un compromiso superior más allá del que ya tengo. Llevar la cinta y en este grupo, ser el capitán de este grupo, me genera orgullo y un compromiso extra, todos se entregan al máximo y eso compromete a uno a cada vez hacerlo mejor. A mi edad, a esta altura de mi carrera, que me suceda eso, soy un agradecido a dios.