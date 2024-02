Milei descartó aumentar el salario mínimo por decreto

El presidente Javier Milei rechazó ayer la posibilidad de fijar un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto tras las frustradas negociaciones en las que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno, y descartó realizar una convocatoria a una paritaria nacional docente.

"Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo que un político pueda determinar un decreto a mano", planteó Javier Milei en una entrevista a Radio Rivadavia.

En la misma línea, y acompañado por el diputado José Luis Espert, con quien mantuvo un encuentro de trabajo en la quinta de Olivos durante la mañana, insistió: "¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe Espert me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador".

"La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal", argumentó.

En Casa Rosada, casi en paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que los docentes protagonizarán un encuentro la semana próxima para destrabar el conflicto, aunque aclaró que no será una paritaria.

"La paritaria docente nacional, como está no existe, lo que sí va a pasar es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto y se inició la parte administrativa para realizar esa reunión", sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, planteó que el Gobierno no transferirá dinero para el Fondo de Incentivo Docente debido a que considera que no hay respaldo legal que obligue al Estado a hacerlo.

Tras la frustrada convocatoria para fijar un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, el presidente aseguró que el Gobierno no mediará en la negociación bajo la justificación de que "las paritarias son libres".

Los dichos se dan el día después de la truncada reunión entre referentes empresariales y sindicales que debían debatir en torno a la cuestión. Hoy, el salario mínimo es de $156.000, por lo que los sindicatos reclamaban un incremento de 85% para llevarlo a $288.600.



UNA INTIMACIÓN

La provincia de Río Negro intimó ayer al Gobierno para que envíe los fondos educativos que corresponden a esa jurisdicción bajo advertencia de iniciar "acciones legales" contra el Poder Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Educación provincial sostuvieron que el Estado nacional llevó a cabo un "desfinanciamiento intempestivo e imprevisto" del área, y por ese motivo dirigieron la intimación al ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En la carta a documento se solicita que, en un "plazo improrrogable de 48 hs", sean ejecutadas de forma "inmediata" las partidas presupuestarias correspondientes de la Ley de Financiamiento Educativo.