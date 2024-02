Conmoción por la dudosa muerte de Alexei Navalny

El líder opositor ruso Alexei Navalny falleció este viernes tras sufrir un colapso y perder el conocimiento en la colonia penal del Círculo Polar Ártico, donde cumplió una larga condena, informó el servicio penitenciario ruso.

Navalny, quien tenía 47 años, fue el líder opositor más célebre de Rusia, según informó la agencia de noticias Reuters.

Saltó a la fama hace más de una década ridiculizando a la élite del presidente Vladimir Putin y denunciando la corrupción a gran escala.

El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamalo - Nenets manifestó en un comunicado que Navalny "se sentía mal" después de un paseo por la colonia penal IK-3 en Kharp, ubicada unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú.

"El médico personal de la institución acudió inmediatamente y se llamó a una ambulancia. Se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, que no dieron resultados positivos. Los médicos constataron el fallecimiento, mientras se están estableciendo las causas de la muerte" indicó el informe del servicio penitenciario.

Navalny se ganó la admiración de la dispersión de la oposición rusa por regresar voluntariamente al país en 2021 desde Alemania.

Allí había sido tratado luego que las pruebas de laboratorio demostraron que fue un intento de envenenamiento.

Navalny denunció entonces que había sido envenenado en Siberia en agosto de 2020.

El Kremlin negó haber intentado matarlo y precisó que no había evidencia de envenenamiento.

La muerte de Navalny, un exabogado de 47 años, priva a la dispar oposición rusa de su líder más valiente y carismático, justo cuando el presidente Putin se prepara para unas elecciones que mantendrán al ex espía de la KGB en el poder al menos hasta 2030.

Navalny saltó a la fama hace más de una década al hablar públicamente -y documentar- lo que, según él, era la vasta corrupción y opulencia entre los "sinvergüenzas y ladrones" que dirigían la Rusia de Putin.

Yulia, la esposa de Navalny, dijo que no podía estar segura de que su marido estuviera muerto porque "Putin y su Gobierno mienten incesantemente".

Pero si su marido estaba muerto, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que "Putin y su entorno serán castigados por lo que han hecho a nuestro país, por lo que han hecho a mi familia, por lo que han hecho a mi marido".

Dmitri Muratov, premio Nobel de la Paz ruso y director de un periódico, calificó la muerte como "asesinato" en declaraciones a Reuters y dijo que creía que las condiciones de encarcelamiento de Navalny habían causado su fallecimiento.

Los líderes occidentales rindieron homenaje al valor de Navalny como luchador por la libertad. Algunos, sin citar pruebas, acusaron sin rodeos al Kremlin de asesinato y dijeron que Putin debía responder por la muerte.

"Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo a un solo hombre no hacen otra cosa que subrayar la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esto", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, poco antes de reunirse con la esposa de Navalny en Múnich. (Reuters).