Los gremios reclamaron por el salario debajo de la inflación

La Multisectorial Gremial - conformada por 14 sindicatos- realizó este jueves por la mañana una concentración frente al Ministerio de Trabajo en el marco de un reclamo ante el ajuste económico nacional que impacta en el sueldo de los trabajadores públicos. El objetivo era presentar una declaración en conjunto ante las autoridades provinciales, exigiendo principalmente el pago de la deuda de la paritaria 2023 y la reincorporación de trabajadores despedidos, frente a las definiciones políticas y económicas del Gobierno Nacional de Javier Milei, y ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios 2023 por parte del Gobierno Provincial.

"Estamos al borde del estado de derecho" dijo a la prensa Jorge Hoffmann, secretario General de ATE, quien además sostuvo que es necesario que el gobernador defienda los derechos de los santafesinos y llaman a todos par no terminar con una provincia y un país desbastado.

La convocatoria fue de las Centrales CGT Regional Santa Fe y CTA Provincia Santa Fe, junto a los sindicatos que nuclean a trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia. Estuvieron presentes AMRA, AMSAFE, APEL, ASPI, ATE, FESTRAM, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, Personal del Túnel Subfluvial, SADOP, SIPRUS, SITRAJU, VIALES Provinciales.

"Venimos a respaldar la movida de los gremios que tienen que ver con paritarias, retraso salarial, la deuda del 2023, cesantes. Pedimos al gobernador que del mismo modo que pone fuerzas para ir a defender las retenciones a favor de lso grandes productores, le pedimos que se ponga del lado de los trabajadores, no solo públicos, sino también de los privados" agregó Claudio Girardi de la CGT local. Además, sostuvo que "si el gobernador va a ir a discutir el federalismo, nos va a encontrar junto a él, pero si va a afectar a la clase trabajadora activa o pasiva nos va a encontrar en este tipo de reclamo, defendiendo a los trabajadores".

En una gran muestra de unidad, un importantísimo número de trabajadoras y trabajadores de estas organizaciones se movilizaron a la sede laboral, donde tras la presentación de la declaración, se llevó a cabo un acto en el que tomaron la palabra para dar lectura de documento representantes de cada una de las organizaciones presentes (se adjunta en la galería y PDF el documento con los firmantes).

A su turno, Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE en conferencia de prensa expresó “Lo que es necesario es que el gobierno, y en este caso el gobierno nacional, modifique la política. Porque acá hay una decisión política. La decisión política del gobierno nacional es de no enviar fondos, de no convocar a la paritaria y darle la espalda a la educación pública. Lo que estamos exigiendo no es solamente el cumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo, estamos exigiendo que se modifique la política, que se convoque a la paritaria nacional, que envíen los fondos nacionales, como así también esperamos que en los primeros días de la próxima semana, el gobierno de la provincia presente una propuesta, y que esa propuesta no solamente dé cuenta de la deuda del 2023, sino que también dé cuenta de las necesidades que tenemos los trabajadores para mejorar el poder adquisitivo del salario.”

Además, el gremialista hizo foco en el reclamo por el Fondo de Incentivo Docente y lo que implica dejar de recibirlo. Además, destacó que "queremos discutir una política salarial en Santa Fe, y hay 14 sindicatos que decimos que la deuda se tiene que pagar, la paritaria 2023 se tiene que pagar y tiene que haber una para el 2024, que implique que el salario de un activo y jubilado no puede perder ante la inflación".

En tanto, Pedro Bayugar, secretario General de Sadop, manifestó que a los problemas que plantearon los otros gremios, al de docentes privados se les agregan los despidos, que "deberían tener un tratamiento especial, porque la ley contra los despidos arbitrarios es una ley provincial".

Finalmente, José Testoni, Secretario General de CTA Santa Fe, expresó la necesidad de “poner el máximo de los esfuerzos para luchar en unidad, con coordinación nacional y multisectorial, contra las políticas de ajuste que atentan contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.