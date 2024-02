Pullaro volvió a hablar sobre la quita del subsidio al transporte

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió esta mañana a la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior por parte del Gobierno nacional y precisó que “si nos dieran todo lo que los santafesinos aportamos por impuesto a los combustibles, nos haríamos cargo completamente del transporte en la provincia”.

El gobernador resaltó que “la provincia aporta 3.900 millones de pesos por mes” en concepto de impuesto a los combustibles, de los cuales “solamente volvían 1.500 millones: el resto quedaba en el AMBA”. Fue allí cuando Maximiliano Pullaro remarcó que “si nos dieran lo que aportamos, o se eliminara ese impuesto y lo pudiéramos poner nosotros en el sistema, el transporte en la provincia de Santa Fe saldría 0 pesos”, ejemplificó, pero sentenció que “no funciona así un sistema, en el que vos te quedás con todo y repartís nada. No estamos mendigando, la provincia de Santa Fe aporta casi 3 veces lo que vuelve en subsidios del transporte”.

Para el gobernador “es necesario poner este tema arriba de la mesa, porque nosotros no podemos aumentar los valores a los que se iría el transporte; pero para eso tenemos que tener colaboración con Nación o que nos den el impuesto que están cobrando con el aporte que hace Santa Fe. Con eso nos hacemos cargo completamente del transporte en la provincia”, reiteró el mandatario santafesino.

Por último, Pullaro reiteró que “nunca tenemos que dejar de dialogar. Todas las posiciones que tuvo la provincia de Santa Fe fueron fundadas, con números en la mano, y en defensa de nuestra santafesinidad, de nuestro sector productivo, porque entendemos que un ajuste no lo pueden pagar ni la industria, ni el campo, porque eso golpearía directamente al empleo”.