Lo que más pesó en el Consejo Federal para eliminar a Colón

El Regional Amateur tuvo en las finales jugadas el domingo pasado un nuevo capítulo negro con el partido entre Rincón de los Sauces y Colón de San Justo, disputado en Río Cuarto, donde el equipo de Neuquén ascendió al Federal A por penales sobre el elenco de nuestra provincia, que había eliminado a Ben Hur en la fase previa.

Después de las imágenes que recorrieron el país mostrando los "errores" del árbitro mendocino Luis Martinez y sus asistentes, finalmente el Tribunal de Penas del Consejo Federal aplicó las penas con toda rigurosidad, no solo a los jugadores expulsados o informados, sino a la propia institución eliminándola del torneo cuando debía disputar la chance del quinto ascenso al Federal A.

Ahora, seguramente muchos interpretan que sacar a Colón fue un castigo por los incidentes del final, pero en realidad no es el único motivo. Lo que más molestó al ente rector del fútbol del interior del país fueron las publicaciones en las redes sociales oficiales del Club de la institución. Y se lo hizo pagar.

"Es jurisprudencia de este Tribunal de Disciplina, que los informes elaborados por los árbitros constituyen semiplena prueba de lo que en ellos se consigna, y qué sólo mediante el aporte de medios probatorios directos en contrario -lo que no ha ocurrido en autos-, puede desacreditarse ese valor", es uno de los párrafos iniciales de la resolución. Es decir que más allá de videos que son claros, el Tribunal siempre terminará priorizando el informe arbitral.

"Hemos de reconocer nuestro esforzado intento de condenar los actos violentos, sancionando a los clubes por el actuar de sus parcialidades, jugadores y cuerpos técnicos.

Sin embargo, no cejaremos ni consentiremos que los violentos, amparados en la multitud y/o anonimato, pretendan ser protagonistas de los partidos para con su accionar determinar sus resultados.



Que, la institución pretende desligarse de la responsabilidad del texto publicado en redes sociales, expresando que es de un "Instagram" no oficial del club manejado por simpatizantes del club, cuando el mismo está suscripto por la “Oficina de Prensa y Comunicación del Club Colón de San Justo”.

Que, el club Colón lejos de sosegar la situación, compartió otras publicaciones y comentarios con expresiones desdeñosas o disvaliosas respecto a la integridad moral de la dirigencia de AFA y el Consejo Federal del Fútbol.

Que, dicho comportamiento debe ser considerado como lesivas a la honorabilidad e investidura de dicha dirigencia de la entidad madre del Fútbol Argentino.

Que, la conducta asumida por el club Colón, viola lo normado por el Reglamento General del Consejo Federal en el Art. 12 inc. XXI, que impone al club la obligación de no quebrantar la disciplina y buena armonía, ni crear directa o indirectamente situaciones de agravio general o individual, mientras que en el inc. XXIV se lo obliga a abstenerse de protestar públicamente ... so pena de ser sancionados inclusive con desafiliación o expulsión, según la gravedad del caso.

Que, el reglamento del Torneo Regional Federal Amateur en su Art. 72 establece que “las decisiones del árbitro, en cuanto a la interpretación y/o aplicación de las Reglas de Juego se refiere, no podrán ser motivo de protestas y/o impugnaciones”, lo cual es aceptado por “todos los participantes, desde el momento de su integración y actuación en el certamen”.

...."A la luz de los hechos investigados, se puede apreciar la responsabilidad del Club Colón de San Justo, al transgredir los reglamentos vigentes del Consejo Federal, protestando públicamente en las redes sociales oficiales de la institución", son otros segmentos del fallo que dejan en claro que la protesta pública fue lo que terminó siendo contraproducente para el representante de la Liga Santafesina, y seguramente por tal motivo tampoco hubo contemplaciones con los futbolistas, recordando que Tomás Baroni y Leandro Bertola recibieron un año de suspensión; Franco Jominy, Alexis Palacios y Cristian Zilli 10 encuentros, y Matías Fantín 2.

MARTINEZ EN PRIMERA

Recordemos que Luis Martinez, el árbitro de la polémica, estará como cuarto árbitro del partido de la Copa de la Liga Profesional entre Talleres y Argentinos Juniors, a jugarse este jueves a las 21.30.