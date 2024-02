Etapa final de la Copa Integración de Inferiores

En canchas de 9 de Julio y Ferrocarril del Estado, este viernes 16/02 se jugará la etapa final de la Copa Integración que disputa la categoría 2012. El programa de partidos será el siguiente

Cancha 9 de Julio

- 19.00 hs. Semifinal Bronce: Quilmes vs. Def. Frontera

- 20.00 hs. Semifinal Plata: 9 de Julio vs. Peñarol B

- 21.00 hs. Final Bronce: Indep. Ataliva vs. ganador semifinal

- 22.00 hs. Final Plata: Moreno Lehmann vs. ganador semifinal

Cancha Ferrocarril del Estado

- 19.00 hs. Semifinal Oro: FC Estado vs. Ben Hur

- 20.00 hs. Semifinal Oro: Sp. Santa Clara vs. Indep. San Cristobal

- 21.30 hs: Final Oro