Paritaria docente: la próxima semana habría oferta salarial

"Sin paritaria no comenzarán las clases en todo el país", avisaron, durante las últimas horas, los gremios docentes de la CGT, y acusaron al gobierno nacional, a través de un comunicado, de empujar a una "situación de disolución del Sistema Educativo Nacional" de la cual "no se harán responsables". Teniendo en cuenta este panorama, mientras tanto, en la provincia de Santa Fe el inicio del ciclo lectivo 2024 está en riesgo porque a sólo 11 días de la fecha prevista, que es el próximo 26 de febrero, aún no hay una oferta salarial del gobierno para el sector docente ni convocatoria a paritarias prevista para esta semana. Hasta aquí, el único dato real y certero confirmado, de manera oficial por las nuevas autoridades gubernamentales santafesinas, es la fecha precisa de cuándo el sector público cobrará el 14% a cuenta de la cláusula gatillo, correspondiente a la paritaria 2023. En este contexto, los fondos se depositarían este jueves para que se acrediten desde el viernes. En tanto, los pasivos lo cobrarán el 19, siendo la única novedad en esta semana corta de tan sólo 3 días hábiles luego del fin de semana XXL de Carnaval.

En este sentido, y respecto de una nueva convocatoria para los gremios en el ámbito formal de las paritarias, los medios capitalinos dieron a conocer que podría darse recién la próxima semana. Según lo consignado por El Litoral, en esa instancia, el Poder Ejecutivo tiene previsto retomar las conversaciones con estatales y maestros para presentar, por un lado, un cronograma del pago del 22% restante de la cláusula gatillo -totaliza un 36,4 y esta semana se cancelará el 14-; y por el otro, la oferta salarial correspondiente al presente ejercicio.

Sobre la propuesta que formulará la provincia para el corriente año, no han trascendido cifras. El gobierno hará pública su oferta después de conocer el índice de inflación de enero que el INDEC publicó este miércoles -sería del orden del 20,6%- , y del que a nivel local revelará el IPEC, el próximo viernes. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se ha insistido en que ese dato no será determinando para la formulación de la propuesta. En cambio, advierten que sí lo será la evolución de la recaudación provincial.

Del mismo modo, sostienen desde la Casa Gris que tan importante como definir el número del aumento será dejar en claro con qué "horizonte" se plantea la recomposición salarial; se advierte que en un contexto de alta inflación, no sería pertinente mantener la cláusula gatillo. En función de ello es que se imaginan acuerdos por tramos breves, que no excedan el semestre. Para los gremios, hay dos factores que son centrales a la hora de definir la nueva política salarial. Por un lado, reclaman que la misma sea estipulada en función de un índice oficial -como el de la inflación- y no de acuerdo con la evolución de los recursos provinciales, como plantea el gobierno. Por el otro, sobre la base de qué salario se fija el aumento. ¿Será sobre el salario de diciembre? ¿Sobre el de diciembre más el 14% a cancelar esta semana? ¿O sobre el de diciembre más el 36,4% completo según surge de la cláusula gatillo? Las diferencias pueden ser significativas según el criterio que se adopte.



EL AGRAVANTE

En las últimas horas del pasado viernes, se sumó como elemento agravante para la discusión salarial con los maestros, la confirmación de que desde octubre, el gobierno nacional no remite los fondos a las provincias correspondientes al Fondo de Incentivo Docente (FONID). El tema fue discutido en la reunión del Consejo Federal de Educación. Tras la deliberación, los ministros provinciales emitieron un documento planteando la "preocupación" por un incumplimiento que ya acumula cinco meses. La situación será evaluada este miércoles en una reunión de gabinete que presidirá el gobernador Maximiliano Pullaro, y motivará nuevas reuniones en Buenos Aires del ministro de Educación, José Goity.

También para este miércoles estaba prevista una reunión de la CTERA. El tema central en la agenda de la conducción sindical nacional docente es, precisamente, el futuro del FONID. Al encuentro asistirá el titular de AMSAFE, Rodrigo Alonso. En la reunión del Consejo Federal tampoco se abordó la situación del Plan 25, el programa nacional que garantiza el financiamiento para la extensión horaria (una hora más de clases diaria) en las escuelas de la provincia. Ello redundó, además, en una mejora salarial para los docentes. Se desconoce aún cuál será el destino de dicho programa, en el marco de un gobierno nacional que viene anunciando una severa reducción de los recursos que el gobierno central gira a las provincias.