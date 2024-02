River no pudo con Atlético Tucumán

River empató 0-0 como visitante ante Atlético Tucumán por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, y se mantiene en la punta.

Después de un buen inicio de Atlético Tucumán pero que no pudo capitalizarlo en el marcador, River tuvo la primera gran chance a los 18 minutos cuando Néstor Breitenbruch le cometió un desafortunado penal a Nacho Fernández.

Esequiel Barco disparó al centro del arco cinco minutos después de la falta cometida sobre Nacho Fernández y José Devecchi se lo atajó con las piernas.

Sin embargo, Nazareno Arasa hizo repetir la ejecución por invasión y Barco, en su segundo intento, volvió a fallar: esta vez mandó la pelota a la tribuna.

Para la segunda mitad, Demichelis castigó a Barco y lo sacó en el entretiempo por no acatar la orden de dejarle el penal a Borja. En su lugar ingresó Franco Mastantuono.

A los 10 minutos de la segunda mitad Miguel Borja sintió una molestia, quedó tendido en el suelo y fue reemplazado por Agustín Ruberto.

Luego fue el show de los palos. Primero fue de Joaquín Pereyra para el elenco local y luego Mastantuono para la visita.

Así se fue el partido con un empate con muchas chances de gol pero faltó puntería en la estocada final.



OTRO RESULTADO DE AYER: Banfield 0 - Barracas Central 0. HOY: 17h Riestra vs Vélez, 21hs Independiente Rivadavia vs Instituto, 21.30hs Talleres vs Argentinos.



LAS POSICIONES: River 11, puntos; Independiente 10; Gimnasia LP 9; Instituto 8; Argentinos 8; Barracas Central 8; Talleres de Córdoba 7; Independiente Rivadavia 6; Rosario Central 5; Huracán 4; Vélez 4; Atlético Tucumán 3; Banfield 2; Riestra 1.



LA PRÓXIMA FECHA: Sábado 17/02: 21hs Rosario Central vs Gimnasia LP. Domingo 18/02: 17hs Instituto vs Independiente, 17hs Vélez vs Huracán, 19.15hs River vs Banfield. Lunes 19/02: 17hs Riestra vs Atlético Tucumán, 19.15hs Barracas Central vs Talleres. Martes 20/02: 17hs Argentinos vs Independiente Rivadavia.