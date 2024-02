La CTERA puso en duda el comienzo del ciclo lectivo y exigió reabrir las paritarias

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) puso en duda el inicio de las clases y reclamó la reapertura de paritarias. La entidad ofreció una conferencia de prensa que fue encabezada por la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, donde reiteró que el inicio de clases en las provincias depende de que el Gobierno envíe los fondos para el FONID.

"Para aquellos que subestiman la educación pública, hay que decirles que la educación pública seguirá de pie, enseñando, resistiendo y soñando", expresó Alesso. Exigieron la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el envío de fondos económicos para los comedores escolares, infraestructura, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador.

"Nos preocupa que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto; también lo hacemos con los gobiernos provinciales para que con urgencia convoquen a nuestros sindicatos y se resuelva este tema", manifestó Alesso. Exigieron la necesidad de recomposición salarial para los docentes y los jubilados; además, añadieron que enviaron varias notas al Secretario de Educación de la Nación exigiendo la convocatoria a la Paritaria.

En ese sentido, Alesso resaltó que desde noviembre pasado los docentes no recibieron aumentos de salarios pese a que desde ese lapso crecieron la inflación y los valores de los alquileres. "Hay tarifazos, aumentos de transportes", sostuvo la dirigente gremial.

Alesso informó que CTERA convocará a su Congreso Nacional para evaluar la situación y resolver las medidas y acciones a seguir. Asimismo, hizo hincapié en la inflación, el aumento en los alquileres y en el transporte. También resaltó que no hay aumentos desde noviembre.

"Es un escenario grave que estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo si no se resuelven estos temas", sostuvo la Secretaria General. Hasta la fecha, solo 10 de 24 distritos confirmaron el día en que comienzan las clases.

En tanto, cuatro de los cinco gremios docentes de la CGT, con personería gremial e integrantes de la Paritaria Nacional Docente, advirtieron que "sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país" y acusaron al Gobierno nacional de empujar a una "situación de disolución del Sistema Educativo Nacional" de la cual "no se harán responsables".

Si bien los salarios docentes son abonados por cada provincia y en varias ya comenzaron los diálogos entre autoridades y sindicatos locales, en un comunicado titulado "Sin paritaria Nacional Docente no comenzarán las clases en todo el país", los gremios AMET, CEA, Sadop y UDA urgieron al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a "cumplir inmediatamente con su promesa" de abrir la instancia de negociación paritaria "en tiempo y forma" antes del inicio del ciclo lectivo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el nivel inicial y primario inicia el 26 de febrero, mientras que el secundario comienza el 4 de marzo. En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que las escuelas de nivel inicial, primario y secundario comenzarán las clases a partir del 1 de marzo en la provincia. En Santa Fe, el ciclo lectivo tiene como fecha de arranque al 26 de febrero.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en respuesta al reclamo de los gremios comentó: "La paritaria docente nacional no es tal, no existe". "Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases", expresó Adorni, mientras agregó que igualmente están evaluando la situación y que no hay ninguna definición.

Adorni, en tanto, expresó que "independientemente de la discusión salarial" el Gobierno "siempre va a promover que se cumplan los días de clases", que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en "al menos 190" para el calendario escolar 2024. (NA)