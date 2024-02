Tras el dato de inflación, celebraciones y reclamos desde la dirigencia política

La inflación de enero fue del 20,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y acumuló un 254,2% interanual. En este contexto, la dirigencia política se expresó en sus redes sociales con opiniones dispares: desde celebraciones hasta reclamos de "herencia recibida".

Uno de los que felicitó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, fue el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. "La inflación de enero dio 20,6% aún es alta, lo sabemos y no lo vamos a negar. Sin embargo, festejamos la desaceleración y la tendencia bajista que se está logrando", escribió en X. Y agregó: "Mis felicitaciones a @JMilei y @LuisCaputoAR por el excelente trabajo que están realizando, evitamos la hiper".

Otro de los que bancó la parada, y que desde hace algunas semanas trabaja codo a codo con el oficialismo, fue el diputado José Luis Espert. "20,6% INFLACIÓN EN ENERO. Casi 5 puntos menos que el mes anterior. De a poco el gobierno de @JMilei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantada el kirchnerismo. Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen camino", publicó Espert también en su cuenta de X.

Del otro lado, la mirada fue otra. Con un tono más bajo que el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, a través de Martín Tetaz, indicó: "La inflación de enero promedio 20,2% y acumula 50% en los dos últimos meses". "Por supuesto no puede ser responsable de este descalabro un gobierno que recién asume, pero es urgente un plan de estabilización que derrumbe la inflación", añadió el referente del centenario partido.

"No es suficiente dejar de emitir, porque si la gente sigue formando precios con aumentos no van a alcanzar los medios de pago de la economía y la recesión se va a profundizar, hasta que eventualmente cedan los precios", sumó Tetaz. Y finalizó: "El primer paso de un plan antiinflacionario exitoso es un presupuesto que refleje y transmita el plan del gobierno. En ese proyecto de ley el presidente debe enviar al Congreso todos los ajustes que quiera hacer, como por ejemplo el recorte o eliminación de los fideicomisos".

Mientras tanto, la ex ministra de Desarrollo Social y actual diputada por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, publicó: ¡A este ritmo se licuan los ingresos de los mas vulnerables! Prometieron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y por ahora las únicas noticias que se leen es que todo sube pero no hay una sola medida para recomponer o compensar este brutal ajuste". (NA)