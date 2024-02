Cristina criticó a Milei, quien respondió junto a los ministros Caputo y Francos

El presidente Javier Milei le respondió ayer a la ex mandataria Cristina Kirchner y aseguró que "los nuevos tiempos requieren de un poco de show", al tiempo que destacó el índice de inflación de enero, que fue del 20,6%. "La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia y una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario", afirmó el mandatario nacional.

En declaraciones al canal LN+, Milei se refirió a lo que dijo este miércoles la ex vicepresidenta, que cuestionó su modelo económico y lo tildó de "showman". "Nada, está bien, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también", evaluó el Presidente, al ser consultado sobre el comentario de Cristina Kirchner.

"La economía no es una ciencia exacta, pero si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación se va a terminar, por más que no le guste a la señora Cristina Fernández", resaltó Milei.

El Presidente dijo que leyó el documento que publicó la ex mandataria y expresó: "Desde mi punto de vista, ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia argentina. Para ella, lo que genera la inflación es la falta de dólares, y eso es de una precariedad intelectual".

"Ella piensa que cuando vos devaluás hay inflación y devaluás porque tenés un problema de financiamiento externo. Ese marco analítico está mal, ella habla de la restricción externa, que es el efecto de suponer un mundo donde solo importan las cantidades y no los precios", consideró Milei, que también señaló que la ex presidenta está rodeada por "troncos de economistas".

Sobre el índice de enero que se conoció este miércoles, el jefe de Estado destacó el 20,6% y dijo que "la inflación empezó un proceso de desacelerarse". "Hoy la inflación, de haber estado viajando del 50 mensual, está en niveles del 15, y sigue a la baja", remarcó el titular del Poder Ejecutivo nacional.

En tanto, reiteró que su idea es "dolarizar" la economía y señaló que "hay un trabajo enorme que se está haciendo en el Banco Central". "La gente lo entiende (el ajuste) porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que va a hacer ajuste", agregó Milei.

Asimismo, Milei afirmó que "para los traidores no hay tábula rasa", valoró el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios".

Lo que sí es cierto es que ya terminan las sesiones extraordinarias con las manos vacías para el Gobierno: ninguna ley y el naufragio del proyecto ómnibus.



CRUCES CON CRISTINA

Tras el análisis político- económico publicado durante la mañana de ayer por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con fuertes críticas al mandatario Javier Milei, funcionarios de Gobierno salieron a responder ante los ataques.

"Que te critique Cristina es un elogio", destacó al respecto una alta fuente de la gestión libertaria a Noticias Argentinas. Uno de los primeros en hacer públicas sus molestias fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien habló de "falta de autocrítica de responsabilidad cívica" por parte de la dirigente nacional del peronismo, y la acusó de no "hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina".

"Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada. La verdad que indigna y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos les pasa exactamente lo mismo", enfatizó Francos en declaraciones radiales.

La ex mandataria calificó a Milei como "un showman-economista en la Rosada" impulsado por los medios de comunicación y el funcionario libertario respondió: "Ahora resulta que Milei es una creación de los medios, realmente increíble. Yo diría que al contrario, Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que ha sumido a nuestro país en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública de las instituciones, de la política".

"Así y todo se siente con derecho de expresar su opinión y su crítica sin dar más que dos meses al presidente Milei para que lleve adelante su Gobierno y haber puesto todos los palos en la rueda para que no pueda gobernar, pese a que decía que iba a dar tiempo. La historia juzgará", completó.

Otro de los que tomó la posta fue el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionado en el documento publicado en las redes sociales de Cristina Kirchner y duramente cuestionado. "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que, lamentablemente, usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno", se escudó el ex titular de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas", argumentó además a través de su cuenta X, ex Twitter.

A modo de cierre, Caputo planteó: "La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, y excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, también hizo eco de las críticas al plantear que Cristina Kirchner "no puede con su genio". "Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo", sostuvo, y continuó: "No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio".

El diputado José Luis Espert, también presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda Cámara de Diputados de la Nación, dedicó duras palabras contra la referente de Unión por la Patria a la que tildó de "bruta". "De la nueva aparición académica de la bruta de Cristina Kirchner, impacta lo que dice en página 21 de su ´paper´: la inflación NO es un fenómeno ni fiscal, ni monetario. Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta", se despachó.

Más tarde, la ex presidenta Cristina Kirchner rechazó la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, a su análisis de la crisis y afirmó que "sólo en un país con este Poder Judicial puede volver a ser funcionario público".

El cruce entre la ex vicepresidenta y el actual titular del Palacio de Hacienda se originó luego de que la referente opositora publicara en redes sociales un duro "documento de trabajo" en el que vertió sus opiniones respecto de la "tercera crisis de deuda" de la Argentina.

A lo largo de las 33 páginas difundidas, Cristina Kirchner cuestionó en duros términos a Caputo, a quien definió como el "artífice del endeudamiento serial del Gobierno de (Mauricio) Macri y del retorno del FMI a la Argentina", y criticó el "insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios" que hizo el presidente Javier Milei por haberlo designado como ministro de Economía. (NA)